Favorable al Rojo y clasificado

La resolución del Consejo Federal respecto a la protesta de Independiente de Fontana por la mala inclusión de Wilfrido Aguilar de 8 de Diciembre en la segunda fecha, fue favorable la Rojo por lo cual se quedó con los puntos en juego y la clasificación; aventaja por 3 puntos a Fontana en la tabla de posiciones. Resta una fecha, Fontana-8 de Diciembre quedando libre Independiente. En cuanto a diferencia de goles, Independiente tiene mas 2 y Fontana mas 1. Pero el Albiceleste ganando se estaría metiendo como el mejor tercero de los grupos de tres equipos. EXPEDIENTE Nº 3947/18 – TORNEO FEDERAL “C” 2018 Partido del 3-2-18. INDEPENDIENTE (Formosa) Vs.8 de DICIEMBRE (Formosa)- TORNEO FEDERAL “C” 2018. Protesta del Club INDEPENDIENTE.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de marzo de 2018.- VISTO. El Club INDEPENDIENTE de Formosa en fecha 6 de Febrero del año 2018, presenta formal protesta del partido que disputara con su similar 8 DE DICIEMBRE de Formosa, por el Torneo Federal “C” y que finalizara 0 (cero) a 0 (cero) en fecha 3 de Febrero del año 2018, por la indebida inclusión del jugador AGUILAR Wilfrido Ivan DNI39.317797, por la 2ª. Fecha de la primera rueda zona 4 Litoral Norte, toda vez que el mencionado jugador se encontraba suspendido por un partido, Bol °81/2017, al haber sido expulsado en la última fecha del Torneo Federal “B”, jugando para el Club “1° de Mayo°. Posteriormente se produjo su pase al Club 8 de DICIEMBRE, que disputa el Torneo Federal “C”.- CONSIDERANDO: Que corroborada la denuncia practicada con la documentación obrante en este Tribunal de Disciplina del Interior, se acredita que efectivamente el jugador AGUILAR Wilfredo Iván fue expulsado la última fecha del Torneo Federal “B” del año 2017 cuando se desempeñaba en el Club 1° de MAYO, y conforme al Boletín Oficial n°81/2017, publicado en fecha 23/11717 debía cumplir un partido de suspensión.- Producido su pase al Club 8 DE DICIEMBRE, que participa del Federal “C”, torneo año 2018, debía cumplir la suspensión en el primer encuentro que disputara su nuevo club, que fue el celebrado en fecha 3 de Febrero del año 2018, toda vez que en la primer fecha del mencionado torneo su Club tuvo fecha libre. La documentación exhibida acredita el desempeño del mencionado jugador en el partido motivo de la protesta, transgrediéndose expresas disposiciones reglamentarias. Corrido traslado de la protesta al Club 8 DE DICIEMBRE, para el formal ejercicio del derecho de defensa, no presenta ningún tipo de descargo.- RESULTANDO. Que se encuentra plenamente acreditada la transgresión de parte del Club 8 de DICIEMBRE, por la inclusión indebida del jugador AGUILAR Wilfredo Iván, encontrándose suspendido, ello implica que no se ha respetado lo dispuesto en el artículo 75.1 inc.”i” del Reglamento del Torneo Federal “C” y el artículo 107inc.a) del Reglamento de Transgresiones y Penas del Consejo Federal. Por lo expuesto se le debe dar por perdido el partido al Club 8 de DICIEMBRE celebrado el fecha 3 de Febrero del año 2018, Vs. El Club INDEPENDIENTE, con el resultado 1(uno) a 0 (cero) a favor de este último. Por lo expuesto el TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEL INTERIOR RESUELVE: 1º) Hacer lugar a la protesta practicada por el Club Atlético Independiente del Barrio Fontana y adjudicarle los tres (3) puntos con el resultado 1 (uno) a 0 (cero) Vs. El Club 8 de Diciembre. 2º) Devuélvase por Tesorería en importe depositado por el Club Independiente de fontana (art. 21 del R. T. P.).- 3º) Sancionar con la pena de multa de 150 entradas al Club 8 de Diciembre (arts. 14 y 21 del R. T. P.).- 4º) Notifíquese, Publíquese y Archívese.-