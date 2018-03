Entre nosotros

Los cruces del Federal C están listos y en la próxima instancia los equipos formoseños se enfrentarán entre sí para ver quien pase de instancia y empiece a jugar antes los elencos del Chaco. Es así que el fin de semana del 11 de marzo, Fontana recibirá a Sargento Cabral de Siete Palmas mientras que Independiente hará lo propio en esta Capital ante 17 de Agosto de Clorinda. Al fin de semana siguiente se jugarán las revanchas invirtiendo las localías. REPECHAJE (Ida: 11/3 - Vuelta: 18/3) 1: EL TIMBO (Jardín América) - MOVIMIENTO JOVEN (Santa Rita) L 2: BARTOLOMÉ MITRE (Posadas) - DEFENSORES (San Roque) L 3: AT. BELLA VISTA (Bella Vista) - PABELLÓN ARGENTINO (Las Palmas) L 4: AT. CHARATA (Charata) - FALUCHO (General José de San Martín) L 5: CENTRAL NORTE (Concepción del Bermejo) - JUV. AGRARIA (Charata) L 6: SARGENTO CABRAL (Siete Palmas) - LUIS JORGE FONTANA (Formosa) L 7: 17 DE AGOSTO (Clorinda) - INDEPENDIENTE FONTANA (Formosa) L (L) Hacen de local el primer partido. CUARTOS DE FINAL (Ida: 25/4 - Vuelta: 1/4) Los 9 equipos clasificados directamente a 4tos. de Final, esperan a los 7 ganadores del "Repechaje" para totalizar 16 equipos que se distribuirán en 2 llaves (por los 2 ascensos). Los cruces de play off se conocerán el Lunes 19/03. 1. SPORTING CLUB (Santo Pipo) 2. ATLETICO POSADAS (Posadas) 3. BANCARIOS (Resistencia) 4. LIBERTAD (Quitilipi) 5. ESTUDIANTES (Resistencia) 6. SPORTIVO ESPAÑOL (Villa Angela, Chaco) 7. DON ORIONE A.CLUB (Barranqueras) 8. DEP. CURUPAY (Corrientes) 9. ATLETICO SAN RAMON (Goya) 10. GANADOR 1 REPECHAJE 11. GANADOR 2 REPECHAJE 12. GANADOR 3 REPECHAJE 13. GANADOR 4 REPECHAJE 14. GANADOR 5 REPECHAJE 15. GANADOR 6 REPECHAJE 16. GANADOR 7 REPECHAJE