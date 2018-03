"Hay que salir a ganar, como siempre"

Fontana sale a jugar este sábado el primer cruce de Play Off en el Federal C cuando reciba a partir de las 17:15 horas a Sargento Cabral de Siete Palmas en el estadio Don Antonio Romero, “Importante para nosotros, ya es Play Off y no se puede dar el lujo de ver si ganamos o empatamos y ver después, hay que salir a ganar como lo hicimos siempre, buscando el arco rival y teniendo las precauciones que hay que tener”. “Es una final mas, intensa, la iniciativa debemos tomarla nosotros, la mayor cantidad de tiempo tener nosotros la pelota, fabricar fútbol, va a ser un partido cerrado porque nuño dar ventajas y saber aprovechar los errores que ellos cometan y estar concentrados nosotros”.