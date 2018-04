Fontana lejos de darlo vuelta

Don Orione volvió a derrotar a Fontana, ahora como local en Barranqueras, Chaco, y por 3 a 1, lo cual le valió la clasificación y consecuente eliminación para el equipo formoseño que se despidió del Federal C con un resultado global en contra de 8 a 1. Alejandro Fernández marcó los tres goles del dueño de casa, a los 3 minutos de iniciado el partido, a los 34 minutos del mismo periodo y sobre los 31 minutos del complemento. Habías descontado para Fontana Oscar Cisneros a los 27 minutos de la segunda mitad. Dirigió Eduardo Romero de Machagay, Chaco. DON ORIONE (3): Adrián Arias; David Romero, Mario Toledo, Gerardo Cortés (12ST Sergio Urbina) y Juan Romero; Sebastián Bogado, José L. Mendoza y Pablo Sánchez; Cristian M. Silva (28ST Alan Ojeda); Juan Acevedo y Alejandro Fernández (32ST Nicolás Gamarra). DT: David Moreno FONTANA FSA. (1): Giuliano Brunelli; Gabriel Riquelme (16ST Edgar Chilabert), Ernesto Balbuena, Enzo Gómez y Gonzalo Bordoy; Gabriel Cardozo, Gustavo Vallejos (20ST Ever Notario), Jorge Romero y Adrián Romero; Oscar Cisneros y Javier Amarilla. DT. Ramón Méndez. Goles. 3PT Alejandro Fernández (DO); 34PT Alejandro Fernández (DO). 27ST Oscar Cisneros (F); y 31ST Alejandro Fernández DO Árbitro: Eduardo Romero. Asistentes: Daniel Godoy y Jonathan Lescano (terna de Machagai). Foto: gentileza Agustín Gómez. Fuente: Entretiempo.Info