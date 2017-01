Inicia la Fase Regional de la Copa Argentina

Los clubes más destacados del Federal B deberán afrontar tres fases con cruces a ida y vuelta para conseguir el ansiado pase al cuadro principal de la Copa Argentina. Serán cuatro llaves distintas de ocho equipos cada una distribuidos según conveniencia geográfica. Serán dos formoseños, San Martín y Atlético Laguna Blanca, que se enfrentarán entre sí en partido de Ida y Vuelta a partir de este fin de semana en cancha del Verde de Laguna el primer juego. Las 16 zonas que componen el Torneo Federal B entregarán 32 equipos que disputarán la Fase Preliminar Regional de la Copa Argentina Sancor Seguros 2017. El primero y segundo de cada grupo formarán cuatro llaves de ocho clubes cada una. El ganador de cada una de ellas accederá al cuadro principal, por lo que la categoría tendrá cuatro cupos para el cuadro principal del certamen que une la tradición con la innovación. Sansinena de General Cerri, Huracán Las Heras, Güemes de Santiago del Estero, San Martín de Formosa y Central Norte de Salta son los únicos cuatro equipos del Federal B que, en caso de clasificar, repetirán su participación en un cuadro principal de la Copa Argentina. Los 27 clubes restantes intentarán llegar por primera vez, con el agregado de que habrá un debutante absoluto: Belgrano de San Nicolás, perteneciente a Buenos Aires. Los 32 privilegiados que afrontarán la Fase Preliminar Regional consiguieron su pase al finalizar primeros o segundos en su zona del Federal B al término de la primera etapa del certamen, que concluyó a fines de 2015. Para llegar a los 32avos de la Copa Argentina formarán parte de cuatro llaves distribuidas según conveniencia geográfica: deberán disputar tres instancias a ida y vuelta en las que tendrá valor doble el gol de visitante, y donde habrá definición por penales en caso de igualdad. Así será la Fase Preliminar Regional entre los clubes del Federal B Llave 1 • Partido 1: Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia – Huracán de Comodoro Rivadavia (Ida 22/1; vuelta 28/1). • Partido 2: Germinal de Rawson – Sol de Mayo (Ida 22/1; vuelta 28/1). • Partido 3: Bella Vista de Bahía Blanca – Sansinena de Bahía Blanca (Ida 22/1; vuelta 28/1). • Partido 4: Argentinos de 25 de Mayo – Kimberley de Mar del Plata (Ida 28/1; vuelta 31/1). Siguiente instancia: • Ganador partido 2 vs Ganador partido 1. • Ganador partido 4 vs Ganador partido 3. Llave 2 • Partido 5: Güemes de Santiago del Estero – Comercio Central Unidos (Santiago del Estero) (Ida 22/1; vuelta 28/1). • Partido 6: Tiro Federal de Morteros – Estudiantes de Río Cuarto (Ida 22/1; vuelta 28/1). • Partido 7: Pacífico de General Alvear – Huracán Las Heras (Ida 22/1; vuelta 28/1). • Partido 8: Peñarol de San Juan – Colón Junior de San Juan (Ida 22/1; vuelta 28/1). Siguiente instancia: • Ganador partido 6 vs Ganador partido 5 • Ganador partido 8 vs Ganador partido 7 Llave 3 • Partido 9: Independiente de Chivilcoy – Camioneros (Ida 22/1; vuelta 28/1). • Partido 10: Sportivo Barracas de Colón – Belgrano de San Nicolás (Ida 22/1; vuelta 28/1). • Partido 11: Belgrano de Paraná – Deportivo Achirense de Entre Ríos (Ida 22/1; vuelta 28/1). • Partido 12: Ben Hur de Rafaela – Tiro Federal de Rosario (Ida 22/1; vuelta 28/1). Siguiente instancia: • Ganador partido 10 vs Ganador partido 9 • Ganador partido 12 vs Ganador partido 11 Llave 4 • Partido 13: Mitre de Salta – Central Norte de Salta (Ida 28/1; vuelta 31/1). • Partido 14: Almirante Brown de Lules (Tucumán) – Talleres de Perico (Jujuy) (Ida 22/1; vuelta 28/1). • Partido 15: Atlético Laguna Blanca (Formosa) – San Martín de Formosa (Ida 22/1; vuelta 28/1). • Partido 16: Sportivo Ferroviario de Corrientes – Textil Mandiyú (Corrientes) (Ida 22/1; vuelta 28/1). Siguiente instancia: • Ganador partido 14 vs Ganador partido 13 • Ganador partido 16 vs Ganador partido 15 Aclaración: El equipo indicado en primer término actuará de local en el primer partido. FUENTE: COPA ARGENTINA