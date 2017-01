La Copa Argentina reprogramada

Finalmente los 16 partidos del Grupo B de la Fase Regional donde intervienen 32 equipos del Federal B (futbol amateur) comenzará el 5 de Febrero con idéntica programación y la misma terna arbitral que se dio a conocer en un principio. Entre los formoseños, Atlético Laguna Blanca y San Martín se enfrentarán en tierras laguenenses en el encuentro de Ida. (Gentileza: Ascenso del Interior) Después de que algunos equipos pretendían postergar el torneo y otros no, atendiendo a la crisis económica que afrontan las diferentes instituciones participantes, prevaleció el sentido común y desde el seno del Consejo Federal se decidió reprogramar con una fecha cierta el inicio de la Fase ya que varios clubes tenían todo listo para disputar el primer cruce play off. Distinto es el caso de los 14 equipos del Federal A (futbol profesional) que disputarán una única llave eliminatoria clasificatoria a la Etapa Final de la Copa Argentina. La falta de pagos del Estado con las diferentes categorías del futbol argentino, también alcanza el Federal A y por ello los clubes decidieron no iniciar la Copa Argentina y lo mismo haría con el torneo. Los 7 partidos de la única llave por ahora no tiene fecha.