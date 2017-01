Semifinalistas del fútbol Comunitario

En cancha del Club San Lorenzo se enfrentaron en partidos de vuelta, los 8 equipos que buscaban la clasificación a las semifinales del Torneo de Fútbol Comunitario, que organiza la Municipalidad de Formosa, por intermedio de su Dirección de Deportes. La Academia, Tigre,Unión Divino Niño y San Jorge, son los semifinalistas. Los resultados registrados en los encuentros fueron: Internacionale 1 vs. La Academia 1 (Clasificó La Academia, al imponerse 8 a 7 en definición con tiros desde el punto del penal). Tigre de San Juan 1 vs Deportivo Qom 1 (Clasificó Tigre, que ganó 3 a 0 en el partido de ida). Unión del Divino Niño 4 vs. Liborsi (Clasificó Unión del Divino Niño por diferencia de gol, tras haber perdido 1 a 0 en la ida). San Jorge 4 vs. Deportivo Centenario 1 (Clasificó San Jorge) Los choques en semifinales serán: San Jorge vs. La Academia Tigre de San Juan vs. Unión del Divino Niño Los encuentros de ida se jugarán el miércoles 1 y jueves 2 de febrero, en la cancha del club San Lorenzo.