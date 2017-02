San Martín se quedó sin Copa

A pesar de haber logrado una victoria en el encuentro de Vuelta disputado en su cancha por 3 a 1, San Martín quedó afuera de la Copa Argentina tras no favorecerle el resultado global ante Ferroviario de Corrientes que en la Ida había derrotado a la Franja por 3 a 0 y cerrar así un global de 4 a 3 a su favor. La visita finalizó con 9 hombres. Hasta acá llegó el andar de Sanma en la presente edición de la Copa Argentina, segunda fase regional fue lo máximo que pudo alcanzar en esta oportunidad luego de quedar eliminado a manos de los correntinos de Ferroviario. Los dirigidos por la dupla Marcelo Fernández-Néstor Palmerola salieron desde el vamos decididos a jugar en la ofensiva y por ello ilusionaron a todos los presentes locales con 2 tantos en apenas 12 minutos de partido. Primero a través de Alejandro Benítez a los 4 minutos de juego; el volante ofensivo de la Franja aprovechó de la mejor manera una jugada de DieGol Velázquez quien se metió al área y cedió el balón a su compañero para concretar el 1 a 0 en ese momento. San Martín, sabiendo que aun necesitaba al menos 2 mas para definir en los penales siguió buscando y el premio iba a llegar sobre los 12 minutos con un tanto de Ramón Franco quien no dejó pasar la chance de un revuelo en el área visitante que tuvo un rechazo del uno visitante incluido para después encontrar la pelota el jugador formoseño y para darle y concretar el 2 a 0. Ahora el dueño de casa estaba a sólo 1 gol de poder llegar al menos a la definición desde los doce pasos. Pero las chances de San Martín se empezaron a complicar a partir de los 25 minutos que fue cuando Pedro Franco, de cabeza y con el arco a su disposición tras una mala decisión de los defensa rivales, encontró el descuento para Ferroviario tras un centro de Juan Mieres; gol que obligaba ahora al local a marcar al menos 5 goles para clasificar habida cuenta que el gol de visitante vale doble. El primer tiempo iba a finalizar con el marcador 2 a 1 para San Martín que desde el minuto 32 jugó con uno mas por la expulsión de José Fernández en la visita por ver dos veces le cartón amarillo. Obligado a encontrar goles rápidos, San Martín volvió a marcar en el complemento, a los 30 segundos y por medio de Danilo Sosa para el 3 a 1 quedando a 2 tantos de la clasificación; pero los goles ya no iban a llegar mas para el local a pesar de que fue y fue en busca de volver a marcar ante un elenco correntino que se vio complicado en los primeros minutos del encuentro pero que una vez que encontró el gol empezó a manejar el resultado para quedarse con la clasificación. Para la última Fase previo al ingreso del cuadro principal de la Copa Argentina, Ferroviario no podrá contar con su defensor expulsado así como tampoco con su arquero Juan Ris Urquidiz quien también la roja por doble amarilla, la segunda de ellas al minuto 51 del complemento por demorar por lo cual debió cubrir los tres palos el jugador de campo Guillermo Barreto. Síntesis: San Martín (3): Iván Gorosito; Ramón Franco (Hugo Larroza), Omar Giménez, René Bejerano y Darío Diellos; Sergio Alarcón, Eric Rojas, Alejandro Benítez y Nelson Asatt; Diego Velázquez y Danilo Sosa. DT: Néstor Palmerola y Marcelo Fernández. Ferroviario (1): Juan Ríos Urquidiz; José Sosa, Pedro Franco y José Fernández; Juan Miérez, Osvaldo Chávez, Francisco Brunetti y Hernán Valenzuela, Lisandro Ibáñez (Facundo Escalante); Adrián Acevedo y Herman Essers (Guillermo Barreto). DT: Yury Kordylas. Global: 4-3 Ferroviario Clasificado: Ferroviaro Gol: PT: 4 min. Alejandro Benítez (SM); 12 min. Ramón Franco (SM); 25 min. Pedro Franco (F); ST: 30 seg. Danilo Sosa (SM); Incidencias: PT: 32 min. expulsado por doble amarilla José Fernández (F); ST: 51 min. Expulsado el arquero Juan Ríos Urquidiz por doble amarilla (fue al arco Guillermo Barreto). Árbitro: Sebastián Ibáñez Cancha: 17 de Octubre