"El aplauso de la gente refleja que dejamos todo"

San Martín se quedó en el camino de la Copa Argentina esta tarde frente a Ferroviario y a pesar de vencer 3 a 1; uno de sus entrenadores, Marcelo Fernández, valoró el esfuerzo de sus jugadores así como también el defensor René Bejarano el de sus compañeros. Marcelo Fernández “Veníamos golpeados del 3-0 y pocos nos dejaban aun con vida pero confiamos en este grupo y hoy no se puede reprochar nada se brindaron por todo y se regalaron una buena actuación y el fútbol tiene esto que hay cosas que no se merecen y ahora hay que saber resolver estos momentos amargos en donde la suerte no está de nuestro lado. Fijate el gol de ellos fue de rebote y le queda en la cabeza a uno de sus jugadores y nosotros tuvimos varias y no convertimos, es difícil hacer un análisis en donde haces todo por clasificar y no pasa así”. René Bejarano “Hicimos todo, antes de los 15 minutos dos goles y quedamos a tiro del penal pero nos hicieron un gol y de nuevo debíamos marcar 3 goles; en el segundo tiempo de nuevo anotamos y quedamos cerca pero no se pudo igual hay que seguir con la rente en alto porque dejamos todo y hay que irse contentos. Nos vamos tranquilos, dimos todo, jugando bien o mal pero dimos todo no se negoció nada y el aplauso final de la gente refleja eso”.