El finde inicia el Federativo de Clubes

En el salón de reuniones de la Liga Formoseña de Fútbol tuvo lugar la reunión de presidente, dirigentes y delegados de clubes que van a ser parte del Federativo de Clubes 2017 donde por la LFF serán Estrada y Defensores de Herradura los representantes. Estuvo presente también como anfitrión el presidente de la LFF Ingeniero Jorge Jofré junto al presidente de la Federación Leonardo Jara Servin. Este fin de semana inicia el torneo con dos encuentros. Este fin de semana inicia una nueva edición del federativo de Clubes con la concreción de dos partidos pertenecientes a la Zona A del Grupo Sur en donde se enfrentarán en El Colorados los locales de Guaraní e Independiente en tanto que en Pirané, el dueño de casa Deportivo Itati recibirá en el Ismael Strong a Juventud de Ibarreta, ambos encuentros serán el domingo a partir de las 17 horas. La reunión de anoche fue para finiquitar todo lo concerniente a la organización y era el plazo estipulado para los equipos de presentar su lista de buena Fe así como también se recordó los costos arancelarios, la presencia del facultativo médico en el lugar de partido, entre oros temas de importancia para el buen desarrollo de la competencia. Esta temporada, serán 13 los elencos participantes; divididos en 2 zonas: Norte (Formosa, Laguna Blanca y Clorinda) y Sur (Pirané, Ibarreta y El Colorado) que a su vez se dividen en Grupos: A y B. De esta forma: ZONA NORTE A Estrada (LFF) Talleres de Clorinda J. Correa de Laguna Blanca ZONA NORTE B Defensores de Herradura (LFF) 24 de Junio de Buena Vista Sargento Cabral de Siete Palmas ZONA SUR A Itati de Pirané Guaraní de El Colorado Juventud de Ibarreta Independiente de El Colorado ZONA SUR B San Miguel de Pirané Huracán de Ibarreta Mariano Moreno de Villa 213 El sistema de juego indica que clasificarán a la siguiente instancia los primeros de cada zona además de los mejores segundos de la Zona de 3 mientras que en la Zona de 4 clasificarán directamente el primero y el segundo en tanto que el tercero deberá jugar ante el peor de los segundos de la Zona de 3 para ver quien sigue en carrera.Vale resaltar que el campeón del torneo tendrá acceso al federal C del año 2018. “Es un Campeonato que tienen en carpeta la Federación para darles la posibilidad a los equipos Federados de poder ser parte del torneo y buscar la clasificación al Federal C a equipos que no tienen clasificación directa”, dijo post reunión el presidente de la FFF Jara Servin. Armamos un equipo competitivo porque nuestro objetivo es ganar el Federativo pero dependerá también del nivel de los demás equipos que debamos enfrentar pero nuestro sueño es poder llegar a ser el Estrada de los 80 donde una gran cantidad de gente seguía al club.