No habrá Nacional Sub 15

Habida cuenta de los problemas actuales que atraviesa la AFA, los mas chicos tampoco pudieron “zafar” de alguna manera de los paros y en este caso fue un poco mas lejos ya que el Nacional SUb 15 de Selecciones, en donde el seleccionado de la LFF iba a participar por segundo año consecutivo fue directamente suspendido. Se iba a disputar en Trelew, Chubut. El Consejo Federal no realizará finalmente este año el torneo que ya debía disputarse a fines de la pasada temporada, que se pasó para este periodo pero que sin embargo por los problemas que rigen en torno a la Asociación del Fútbol Argentino, se entendió que no están dadas las condiciones y así los chicos de Formosa y de otras provincia se quedaron sin Nacional. Iba a ser la segunda ocasión consecutiva que Formosa participaría de la competencia, siempre de la mano técnica de Ricardo Tucho Benítez, ya lo había conseguida en la temporada anterior y ahora tras ganar el Provincial en Villa Dos Trece, donde también había sido parte Misiones y luego eliminar a Paso de Los Libres, iba a tener su segunda vez.