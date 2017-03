"La situación actual del fútbol argentino es lamentable"

El presidente de la LFF, Ingeniero Jorge Jofré, se refirió al presente del fútbol argentino “La situación que está pasando el fútbol argentino es lamentable, se ha tocado fondo, evidentemente están primando intereses personales sobre le interés general del fútbol”. Sobre el sillón presidencial de AFA dijo que “Desde el interior apoyamos a Chiqui Tapia”. En su calidad de máximo referente dirigencial de la LFF, Jofré habló sobre la actualidad del fútbol argentino en donde la pelota a nivel profesional está parada no pudiendo jugarse torneo alguno hasta tanto se resuelvan los problemas en AFA “Se intervino en su momento la AFA, lastimosamente, y fue propiciada por el Gobierno Nacional y eso fue un retroceso muy grande. Estamos discutiendo el nuevo estatuto, y ahora también cual sería el ente que vería la idoneidad de los que se presentan a candidatos a Presidente de AFA, hay un tira y afloje ahí”, dijo Jofré. El problema principal fue el económico mas allá de que también entre este hay otroa factores que llevaron a la suspensión del fútbol hace ya varios meses. Al respecto, el presidente de la LFF dijo que “Si bien se arregló la deuda que mantiene Fútbol Para Todos para repartir entre los clubes que era 500 millones y se resolvió en 350 millones aproximadamente pero esa plata no se efectivizó aun, entonces hay clubes con deudas a sus planteles y ahora Agremiado salió a decir que hay paro hasta que la plata no aparezca así que es un momento complicado”. “Ojalá se revierta esta situación y en la nueva etapa que va a tener la AFA, porque habrá elecciones y nosotros desde el Interior apostamos al Chiqui Tapia, y a partir de ahí que el fútbol del Interior sea tenido mas en cuenta, se regionalice para evitar costos mayores sobre todo en el Federal A”. También tuvo palabras para con el fútbol formoseño, en este caso palabras dirigidas a los dirigentes de cada uno de los clubes “Sigamos trabajando en pos del crecimiento del fútbol formoseños, se que no es fácil hoy ser dirigente porque uno deja muchas horas de su día para poder contar con los recursos deportivos como materiales y económicos, pagar el alquiler de canchas, árbitros, una serie de gastos que lleva a que ser dirigentes sea todo un desafío para sortear eso pero hay que tratar de estar a la altura y buscar que Formosa pegue un salto de calidad porque no es justo para la afición que sigamos acordándonos del año 1976 porque desde ese entonces no hemos tenido ni un logro significativo en nuestro fútbol y eso ha llevado a que el público también decaiga en asistencia porque no se sienten atraídos porque nosotros como dirigentes no logramos dar un salto mas. Si Patria, Sol de America, San Martín, Atlético Laguna Blanca o cualquier otro equipo llega a un Nacional B el público acompañará porque además de ver el fútbol local quiere ver un fútbol con clubes que vengan de otras provincias”, dijo. Mientras que para la afición local, el mensaje fue “Que asista y acompañe porque es importante su presencia incentivan a los jugadores, a los dirigentes y ayuda a pasar un momento en familia con alegría viendo al club de sus amores. Hay que tratar de dar todo el apoyo asistiendo a la cancha a ver al club que queremos”.