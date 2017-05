Inscriben para el fútbol Comunitario

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad informa que está abierta la inscripción para participar del Torneo de Futbol Comunitario, en su edición 2.017, donde estará en juego la Copa Municipalidad de Formosa. En la edición 2016 participaron 38 equipos de diferentes barrios de la ciudad, donde un millar de jóvenes compitieron por un ascenso a la Primera División C de la Liga Formoseña de Futbol. La final se disputo en el máximo coliseo del futbol capitalino, estadio Antonio Romero, y se consagró campeón el club Divino Niño, del barrio Laguna Siam, que supero a La Academia, del barrio Eva Perón, por 2 a 1. El esperado y exitoso Torneo Comunitario Municipal tiene como objetivo incluir a todos los jóvenes de los distintos barrios en la práctica deportiva, promoviendo la formación integral y exaltando la corrección y caballerosidad que debe primar en toda justa deportiva. Sabiendo que el deporte no solo beneficia la salud física y mental de quienes lo practican sino también fomenta el fortalecimiento de la familia como núcleo y base de nuestra sociedad, a través de este tipo de eventos recuperamos los valores que nos caracterizan a los formoseños, como ser la humildad, el respeto y la amabilidad. El compromiso del Intendente Jorge Jofré es crear y mantener activos estos espacios de contención y recreación, para la difusión y promoción de la salud, a través de la práctica deportiva, en concordancia con el proyecto de provincia que conduce el Gobernador Gildo Insfran, que ha declarado al deporte como una cuestión de Estado. La inscripción se encontrará abierta desde este martes 23, de 9 a 12 horas, y los delegados pueden pasar a retirar la solicitud en las oficinas de la Dirección de Deportes, sito en el predio ferial del barrio La Paz, ex centro comercial, calle Masferrer, entre Trinidad González y Fuerza Aérea, o comunicarse al 3704-804541.