Lanús pasó goleando

Lanús goleó 5 a 1 a Sportivo Barracas en el estadio Odn Antonio Romero para clasificarse a los 16avos de Final de la Copa Argentina. José el Pepe Sand fue autor de tres goles de su equipo, a los 8 y a los 15 minutos del primer tiempo y a los 15 minutos del complementó; además marcaron para el Granate Matías Rojas y Matías Sánchez, a los 12 y 28 minutos respectivamente del segundo tiempo. Para Sportivo Barracas marcó Emanuel De Porras a los 4 minutos del complemento. Dirigió el tucumano Pedro Argañaráz. Lanús fue ampliamente superior a su rival en la tarde formoseña frente a un equipo que milita en la categoría C y que a diferencia de otra oportunidades entre rivales de diferentes categorías en suelo formoseño, esta vez la diferencia fue clara para el Granate en este caso. Ya en 15 minutos del Reimer tiempo Lanús ganaba 2 a 0 con sendos goles del correntino Sand, el primero de ellos con el pecho tras un centro de Moreno y el segundo en una situación similar, centro al área chica de Rojas y allí esperaba Sand para en esta oportunidad mandarla al fondo del arco con los pies ante la mirada del uno de Barracas que no atinó a salir a cortar el centro. En el segundo tiempo, parecía dar una muestra de de cambio Barracas con el gol tempranero de De Porras a los 4 minutos con un verdadero golazo de este jugador clavándola desde larga distancia al ángulo del uno Granate. Pero todo quedó ahí ya que Lanús volvió a acomodarse y así llegarían tres goles mas: Rojas que le ganó el mano a mano al arquero rival con un gran contraataque; a partir de allí ya no hubo equivalencias y llegó el cuarto con un toque de Moreno y posterior anotación de Sand una vez mas para el tercero gol del correntino en la tarde. En tanto que cerró la cuenta Sánchez para el 5 a 1 definitivo. Fue la segunda presentación del Granate en estas tierras con una nueva victoria –anteriormente había vencido por penales a San Martín de nuestra ciudad-. En tanto que también fue la segunda participación de Barracas en Formosa, con igual resultado ya que anteriormente había perdido 1 a 0 frente a Vélez; en ambos casos en el 2016.