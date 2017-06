"La dieferencia estuvo en la contundencia"

El DT de Lanús, Jorge Almirón, volvió a salir ganador de Formosa por la Copa Argentina goleando esta vez 5 a 1 a Sportivo Barracas equipo que actúa en la C y al cual el DT Granate felicitó a pesar de la diferencia lograda por su equipo, “Hay que resaltar lo del rival que también buscó siempre jugar y cuando sacamos ventajas nunca hubo patadas y eso lo valoró mucho se nota que es un equipo que está trabajado y juega bien pero la diferencia fe que nosotros fuimos contundentes. Pero quiere felicitar al rival porque respeta una idea en una categoría donde es muy difícil”. Agregando Almidón que “Contento por la forma en que se ganó y porque l equipo se tomó con mucha seriedad el partido, no lo subestimamos al rival, la mejor manera es respetarse a uno mismo y no traicionar la idea y estar con la mejor actitud para afrontar el partido; la cancha estaba difícil pero intentamos jugar y lo hicimos bien, hacer 5 goles es difícil”.