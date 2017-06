Analizan eliminar la B Nacional

El Federal A y la B Metropolitana pasarían a ser la 2da categoría del ascenso y con cupos a Copas Internacionales. En el dia de ayer trascendió la noticia. Desde la Secretaria Ejecutiva se impulsa el proyecto que tiene varios adeptos y busca acortar la cantidad de escalones que deben sortear los clubes para llegar a Primera División. Una alta fuente de AFA dialogo con Ascenso del Interior y contó los principales puntos salientes que damos a conocer: - Se eliminaría la Categoría Primera B Nacional (el torneo actual sería el último) - Los equipos Directamente afiliados se sumarían a los de la B Metropolitana (Hoy sumarían 29) - Los equipos Indirectamente afiliados se sumarían a los del Federal A (Hoy sumarían 50). - Por ende no habría descensos de la B Nacional a las restantes categorías. - Desde el Federal A habría un ascenso a la Superliga, lo mismo desde la B metropolitana. - Además ambos campeones clasificarían a la Copa Sudamericana. - Los 2 subcampeones jugarían un partido desempate por una plaza en la Etapa Clasificatoria de la Copa Sudamericana. - Todo el ascenso quedaría dividido en 2 grande grupos: Ascenso del Interior y Ascenso Metropolitano. El Ascenso del Interior El Federal A que debería tener 37 equipos, se le sumarían los 13 de la B Nacional, con ellos sumarían 50. Con este número arrancaría el Próximo Federal A y aplicaría e criterio de la Regionalización. En 3 temporadas quedarían 32 participantes. Para ello cada temporada tendría 10 descensos. Y a este numero le sumamos 4 ascenso por año del Federal B, tendríamos 50-30+12 = 32. El Federal B continuaría en forma Regionalizada con los 160 equipos divididos en 8 regiones, donde sumaría 18 equipos del Federal a al cabo de 3 años. El nuevo esquema de ascenso sería: LIGAS -->FEDERAL B --> FEDERAL A --> SUPERLIGA El Ascenso Metropolitano El Primera B Metropolitana que debería tener 19 equipos, se le sumarían los 10 de la B Nacional, con ellos sumarían 29. Con este número arrancaría el Próximo torneo la B Metro. y aplicaría e criterio de la Regionalización. En 3 temporadas quedarían 20 participantes. Para ello cada temporada tendría 5 descensos. Y a este número le sumamos 2 ascenso por año de la Primera C, tendríamos 29-15+6 = 20. El Primera C al cabo de 3 temporadas tendría 23 equipos y la Primera D también 23. A la par de todos estos cambios la Primera, de aquí en mas Superliga, al cabo de 3 temporadas tendría 22 equipos. REITERAMOS que este es un proyecto que si bien aún no fue aprobado avanza a pasos agigantados y que permitiría que la mayoría de los clubes asciendan una categoría en forma directa.