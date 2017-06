Mas propuestas para el ascenso

En las últimas horas se presentaron entre los dirigentes del fútbol de ascenso diversas posiciones respecto a cómo debería jugarse los próximos torneos del fútbol argentino. Ascenso del Interior elaboró un informe de cada uno de ellos. Por Santiago Dezio (@SantiDezio) para ASCENSO DEL INTERIOR 1) Para tener en cuenta en todos los proyectos: Primera División (ahora Superliga) hasta 2020 aprobó: 4 descensos por año y recibir 2 ascensos para llegar a 20/22 clubes. 2) El proyecto elegido deberá ser aprobado por los dirigentes y luego refrendado por la Comisión de Torneos de AFA y el Comité Ejecutivo. Proyecto 1: Sin promedios Presentado por Leo López (Indep Rivadavia). Es el único aprobado por la mesa de la B Nacional por ahora. • Participarían 25 clubes. • Primera ronda: todos contra todos. • Segunda ronda: Los 9 mejor ubicados juegan por los 2 ascensos. • Los 16 restantes se dividen en 2 zonas de 8 con 3 descensos cada una por puntos (Desde AFA no ven con buenos ojos eliminar los promedios. Por eso sale la opción del proyecto 2). Proyecto 2: Solo cambia formato B Nacional Presentado como alternativa al Proyecto 1 por parte de la Comisión de Torneos de AFA • Participarían 25 clubes. • 1 rueda todos contra todos. • 2 Ascensos (el 1ero. directo –el campeón- y 2do. por reducido -del 2º al 9º-). • 6 Descensos por promedio. Proyecto 3: Ascensos Masivos Presentado por un dirigente de la B Metropolitana • Participarían 40 clubes dividido en 2 zonas de 20 clubes c/u. • Zona Metro e Interior. Subirían para completar cupo: 10 de la B Metro y 7 del Federal A. • 2 Ascensos a Superliga – Sin descensos ahora y por 1 año • 10 B Metro + 10 Primera C: 3era división semiprofesional • 10 Primera C + Primera D: 4ta división amateur • La Primera D como hoy la conocemos, desaparece. Proyecto 4: División Geográfica Impulsado por dos dirigentes representativos: Uno de B Nacional y otro del Federal A • Participarían 60 clubes divididos en 3 zonas de 20 clubes c/u. • Zona Sur, Centro Metropolitana y Norte • Zona Sur: Equipos de la B Nacional actualmente que sean del Sur + equipos del Federal A de esta región que más lejos hayan llegado en el actual torneo (merito deportivo) hasta completar 20 clubes. • Zona Centro Metropolitana: Equipos de B Nacional metropolitanos + equipos de B Metro mejor ubicados en este torneo hasta completar 20 clubes. • Zona Norte: Equipos de la B Nacional actualmente que sean del Norte + equipos del Federal A de esta región que más lejos hayan llegado en el actual torneo (merito deportivo) hasta completar 20 clubes. • Sin descensos. • Federal A quedaría con 11/12 clubes pero se le sumarian 11/12 del último Federal B disputado (2016) por merito deportivo. Federal B continua de la misma forma. • B Metro quedaría con 10 clubes. Se le sumarian, 10 de Primera C=20 (3era división). A la Primera C, se le sumaria la Primera D=27(4ta división). Desaparece la D. • Habría 2 ascensos. Todavía debaten como distribuirlos • Serian 6 descensos. 2 por zona. Aun se debate la cantidad. Proyecto 5: Eliminar la B Nacional Presentado por la Secretaría Ejecutiva • Sin descensos este año • Indirectamente afiliados se suman al Federal A (50 clubes) • Directamente afiliados se suman a B Metro (29 clubes) • 1 ascenso cada uno (Federal A y B Metro) a Superliga • Ambos campeones van a Copa Sudamericana. Subcampeones partido desempate x Copa • El resto de las categorías se divide en 2: Ascenso del Interior y Ascenso Metropolitano. Ascenso del Interior: • Hoy 37 clubes + 13 B Nacional= 50 clubes. REGIONALIZADO. • En 3 años, aproximadamente 32 clubes. (10 descensos y 4 ascensos del Federal B por año) 50-30+12=32. • Federal B continua mismo formato (8 regiones) pero tendrá más clubes por descensos en Federal A (18 en 3 años). • NUEVO MAPA DEL INTERIOR: Ligas del Interior – Federal B (Etapa previa –ex Federal C- y Etapa Clasificatoria) – Federal A y Superliga Ascenso Metropolitano • Hoy 19 clubes + 10 B Nacional= 29 clubes. • En 3 años, aproximadamente 20 clubes (5 descensos y 2 ascensos de Primera C por año) 29-15+6=20. • Primera C en 3 años: 23 clubes aprox. Primera D en 3 años: 23 clubes aprox. • NUEVO MAPA METROPOLITANO: Primera D- Primera C- Primera B Metro - Superliga