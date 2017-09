Los resultados de la quinta del Comunitario

Utilizando los espacios de recreación comunitaria diseminados por todo el ejido urbano se jugaron todos los encuentros correspondientes al quinto capítulo del Torneo de Fútbol Comunitario, organizado por la comuna capitalina, a través de su Dirección de Deportes. En los 24 partidos disputados se registraron los siguientes resultados: GRUPO A ∙ Pintores Unidos [1] vs Talleres [0] Cáceres Matías (1) ∙ La Academia [1] vs Dep. Bolivar [1] Sanabria Pedro (1) / (1) Monasterio Abel ∙ Atl. Porto [1] - 4 de Marzo [2] González Martín(1) / (1) Benitez Rubén y (1) Coria José GRUPO B ∙ Dep. Español [1] vs Tigre de San Juan [2] Sibert Jose (1) / (1) Benitez Sergio (1) y Recalde Nicolás (1) ∙ Itati F.C [4] vs Lisbel Rivira [0] Otazu Sergio (2), Adorno Juan (1), Benítez Ángel (1) ∙ Def. San Antonio [1] vs Los Leones de Villa Lourdes [0] Recalde Daniel (1) GRUPO C ∙ Bajo San Juan [2] vs Sacachispas [1] Peralta Pedro (1) y Armoa Matías (1) / Ocampo Hilario (1) ∙ Nuevo Centenario [3] vs Municipal [3] Aguirre Darío (3) / (1) Almirón Alejandro, (1) Zarza Iván y Gómez Benjamín ∙ Def. Del 20 de julio [2] vs Diablitos del Eva Perón [1] Galeano Celso (1) y (1) Ayala Hernán / Ruiz Cristian (1) GRUPO D ∙ Villa 14 [1] vs Dep. Jaguares [1] Ayala Benito(1) / (1) Curbelo Jonathan ∙ San Jorge [0] vs Santos de Avellaneda [0] ∙ Atl. Atlas [1] vs Desamparados [3] Leiva Pedro (1) / (1) Aguirre Fernando, (1) Franco Leonardo, (1) Pérez Esteban GRUPO E ∙ Unión Y Libertad [1] vs Dep. Liborsi [2] Mareco José (1) / (1) Cabrera Kevin y (1) Coronel Dionisio ∙ Nacional de Fsa [1] vs Unión de Fsa [1] Oviedo Ángel (1) / (1) Villordo Rolando GRUPO F ∙ La Academia del Villa Lourdes [0] vs Cruz del Norte [0] ∙ Sector “F” [2] vs Munihacienda [0] Ibarra Ivan (2) ∙ Internacionale [2] vs Sportivo Laprida [2] Villalba Hector (1) y (1) Caballero Richard / Pintos Pedro (1) y (1) Caballero Adolfo GRUPO G ∙ Barcelona F.C [0] vs Sportivo Qom (2) (1) Roldan Hugo y (1) Romero Gaston ∙ Sportivo Indio [1] vs 19 de Abril de Namqom [2] Almada Bernardino (1) / (1) Davichi Juan y (1) Ramírez Celso ∙ Atl. San Isidro [2] vs Sportivo Antenor [0] Salinas Gregorio (2) GRUPO H ∙ San Antonio de Padua [2] vs Dep. Charly [4] ∙ 19 de Abril de M. Laishi [6] vs 7 de Diciembre [0] Chazona Matías (2), De Olivera Sebastian (2), Ojeda Carlos (1) e Ibarra Carlos (1) ∙ San Hilario [3] vs Dep. Villa del Carmen [1] Fernández Darío (1), (1) Fernández Jorge, Espinoza Horacio (1) / Barrionuevo Franco (1)