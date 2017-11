De Presidente a Presidente

Horas antes del decisivo juego por Copa Argentina, entre Atlético Tucumán y Rosario Central, el intendente de la ciudad, Jorge Jofré, recibió la visita del presidente del club rosarino, Raúl Broglia, con quien compartió una agradable y distendida charla, matizada con innumerables anécdotas futboleras. El titular del canalla le obsequió una camiseta al jefe comunal, que retribuyó el gesto con regalos y presentes para toda la comitiva rosarina.



Al culminar la animada reunión, Broglia expresó “el intendente es una persona muy amable, estuvimos charlando de temas relacionados al fútbol, que es nuestra gran pasión, y lo invité a viajar a Rosario para ver al mejor equipo del mundo (risas). Le comenté que venimos con una gran ilusión de volver a ganar en Formosa para jugar otra final de Copa Argentina y esperemos que se pueda cumplir el deseo de cientos de miles de rosarinos”. “Es la primera vez que estoy en Formosa y me parece una ciudad muy linda, con un paseo costanero magnífico. Las ciudades argentinas tienen un sentimiento muy particular, que no se repite en ningún lugar del mundo, y estamos muy contentos de estar acá y esperemos que esta noche nuestro equipo nos brinde una gran alegría” concluyó.