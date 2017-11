Fiesta tucumana en el Don Antonio Romero

Los de Tucumán se llevaron de Formosa la clasificación a la final de la Copa Argentina tras dejar en el camino a Rosario Central en la vía de los penales 3 a 1 y luego de empatar 0 a 0 en los 90 minutos reglamentarios. Fue la tercera Semifinal de Copa Argentina que se jugó en nuestra ciudad y será la primera ves que Atlético Tucumán juegue una final en esta competencia. El formoseño Gervasio Núñez estuvo en el banco de los tucumanos pero no ingresó. El estadio Antonio Romero de Formosa mostró un intenso partido de semifinalesentre Atlético Tucumán y Rosario Central que debió definirse en los penales. Allí, el Decano pisó fuerte y sacó el pasaje a la final de la Copa Argentina por primera vez en su historia. El momento más tenso del partido llegó cuando se jugaban cuatro minutos del complemente: Luchetti se llevó puesto a Washington Camacho y el árbitro Federico Beligoy no dudó en pitar el penal. La pena máxima no terminó sirviendo para los rosarinos, ya que el Laucha le atajó el disparo al uruguayo y sostuvo el cero. Inmediatamente, el arquero debió ser reemplazado por el Oso Sánchez. No fue la única situación con la que el Canalla pudo haberse llevado el pase a la final en el tiempo regular. Minutos después del penal, el Pachi Carrizo sacó un remate que impactó en el vértice superior izquierdo del arco tucumano. Los de Montero siguieron desperdiciando ocasiones en los pies de los mencionados Carrizo y Camacho, pero también con Marco Ruben. Todo debió definirse en los penales. En el disparo desde los 12 pasos, Sánchez se lució tapándole el disparo al arquero rival Diego Rodríguez y a Mauricio Martínez, que sumados al que despilfarró Ruben, le permitieron a los tucumanos llegar al último partido. Allí esperan por el ganador de la llave que protagonizarán el domingo River y Deportivo Morón, que se enfrentarán en Mendoza. Cabe destacar que Central venía de disputar tres finales consecutivas en este torneo con resultados adversos: perdieron contra Huracán (2013/2014), Boca (2014/2015) y River (2015/2016). Síntesis: Atlético Tucumán (0): Cristian Lucchetti (Alejandro Sánchez); Guillermo Acosta, Rafael García, Franco Sbuttoni (Mauro Osores), Cristian Villagra; David Barbona, Gonzalo Freitas, Rodrigo Aliendro (Alejandro Melo), Favio Álvarez; Luis Rodríguez e Ismael Blanco. DT: Ricardo Zielinski. Rosario Central (0): Diego Rodríguez; Paulo Ferrari, José Leguizamón, Mauricio Martínez, Alfonso Parot; Washington Camacho, Santiago Romero (Maximiliano González), Joaquín Pereyra (Gustavo Colman), Federico Carrizo; Germán Herrera (Fernando Zampedri) y Marco Ruben. DT: Paolo Montero. Penales: Atlético Tucumán: David Barbona, Marco Ruben –afuera-, Diego Rodríguez –ataja el arquero-, Mauricio Martínez –ataja el arquero-. Rosario central: Federico Carrizo, Francisco Grah, Favio Álvarez, Goles: No Hubo Árbitro: Federico Beligoy Estadio: Don Antonio Romero