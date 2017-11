El fútbol Comunitario no para

Luego de los atractivos partidos disputados por el noveno capítulo del certamen organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad, este sábado 18, domingo 19 y lunes 20, con un total de 18 encuentros distribuidos en 7 escenarios, se jugará íntegramente la décima fecha del Torneo de Fútbol Comunitario 2017. Este es el programa de encuentros correspondiente a un nuevo capítulo del torneo: Sábado 18: Cancha Sargento Rivarola 14:30 hs Nacional de El Quebranto vs Dep. Liborsi 16:30 hs Santo de Avellaneda vs San Jorge Cancha Luis Jorge Fontana 14:30 hs Nacional de Formosa vs Unión Formosa 16:30 hs Internacionales vs Laprida Domingo 19 Cancha Bajo San Juan 10 hs Villa 14 vs Jaguares 12 hs Unión y Libertad vs Illia FC 14 hs Cruz del Norte vs Academia de Villa Lourdes 16 hs Sportivo Indio vs 19 de Abril del Namqom Cancha Sargento Rivarola 10 hs Deportivo Español vs Tigres de San Juan 12 hs San Isidro vs Sportivo Antenor 14 hs 19 de Abril de Laishi vs 7 de Diciembre de M. Boedo 16 hs Villa del Carmen vs San Hilario Cancha Luis Jorge Fontana 14:30 hs Barcelona Vs Sportivo Qom 16:30 hs Desamparados vs Atlas Cancha 20 de Julio 10 hs Sacachispas vs Bajo San Juan 12 hs 20 de Julio Vs Diablitos del Eva Perón Lunes 20: Cancha Sargento Rivarola 10 hs Lisbel Rivira Vs Itati FC 12 hs Los Leones de Villa Lourdes vs San Antonio