Se ponen al día en el Comunitario de fútbol

Este fin de semana se jugarán todos los encuentros pendientes del Torneo Comunitario 2017, para completar la fase regular en cada grupo y, de esta manera, establecer quienes serán los equipos que accederán a la próxima instancia del certamen. Este es el programa de partidos: Sábado 25 de noviembre Cancha Fontana ∙ 14 :30 hs Academia del Eva Perón vs Bolívar ∙ 16 :30 hs San Isidro vs Antenor Gauna Domingo 26 de Noviembre Cancha San Lorenzo ∙ 8 :30 hs Deportivo Villa del Carmen vs San Hilario ∙ 10:30 hs 19 de Abril de Laishi vs 7 de Diciembre de M. Boedo