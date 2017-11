El Sub 20 Femenino se presenta en Formosa

El Seleccionado Femenino Sub 20 hizo escala en Formosa hoy en horas de la mañana para desayunar; si bien primeramente seguirán camino hacía Paraguay para disputar amistosos, retornarán a Formosa para jugar el domingo a partir de las 21 horas en el estadio Don Antonio Romero ante el seleccionado de la Liga Formoseña. Un total de 21 jugadoras, de diferentes puntos del país como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y una que actualmente juega en Estados Unidos, además del cuerpo técnico, pararon en Formosa para desayunar camino a Asunción en donde este jueves y sábado afrontarán amistosos ante el seleccionado guaraní. “Dos partidos amistosos vamos a tener en Paraguay, mañana jueves y el 2 con la selección de ese país; una vez finalizado el partido volvemos a Formosa para el domingo 3 jugar a las 21 horas contra el Seleccionado Femenino de Formosa en el estadio Don Antonio Romero”, dijo al respecto al delegado Alberto Morales. La idea es además que ese mismo día como preliminar se presenten los seleccionados de Clorinda y de Pirané para jugar en carácter de amistoso un encuentro. Así mismo, desde la organización comunicaron que el valor de la entrada será de $50 pesos. Será una muy buena oportunidad para que las formoseñas, dirigidas por Valentín Centurión, puedan mostrar y probarse ante un seleccionado que en los próximos días buscará clasificarse a un Mundial. Por su parte, la intención del entrenador Carlos Borelo es la de poder empezar a delinear el plantel que viajará en enero a Cuadro para jugar el clasificatorio al Mundial de la categoría, “En estos mese estuvimos reclutando jugadoras, estamos en plena formación la categoría y vamos a jugar para ver como se desenvuelven las jugadoras en amistoso previo al torneo Sub 20 que será en enero en Ecuador, clasificatorio al Mundial. La conformación del plantel la hacemos desde el 10 de diciembre con las 20 jugadoras que van a viajar”. Sobre la actualidad del fútbol femenino en el país, Morales dijo que “Con la nueva gestión del presidente hay un apoyo muy bueno y eso nos fortaleció y nos da la posibilidad de poder estar en eventos o jugar amistoso para poder ver las jugadoras jugando”. Mientras que el DT afirmó que “Estos procesos, los juveniles, no son de meses, son de años porque se van renovando las categorías, y son el futuro de la Selección Mayor que tras cuatro o cinco años muchas de estas chocas sean parte del seleccionado Mayor”.