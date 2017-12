Jofré en los premios Alumni

El presidente de la Liga Formoseña de Fútbol y Representante de la Región Litoral Norte, por el Consejo Federal del Fútbol Argentino, Jorge Jofré, se hizo presente en la magnífica fiesta organizada por el Círculo de Directivos y ex Directivos del Fútbol Argentino, donde se entregaron los premios Alumni 2017 a dirigentes, jugadores, árbitros y periodistas que se destacaron en la presente temporada. Una vez más, Jorge Jofré integró la terna de dirigentes destacados del fútbol de la región Litoral, distinción que ya había obtenido en el año 2015. El extraordinario evento se realizó en el Palais de Rouge, en el barrio porteño de Palermo, en la Capital Federal, y desfilaron por el coqueto lugar el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, el Presidente Ejecutivo del Consejo Federal, Dr. Juan Pablo Beacon, Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, Hugo Moyano, presidente de Independiente, Víctor Blanco, presidente de Rácing, y Nicolás Russo, presidente de Lanús, entre otros. El técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, recibió el premio al mejor entrenador del año; Lautaro Acosta, de Lanús, fue distinguido como el jugador más destacado de la temporada y el Alumni de Oro fue para Claudio “Chiqui” Tapia, que lo compartió con todos los dirigentes que lo acompañan en la AFA. También se le brindó un merecido reconocimiento al ex técnico de la selección nacional, Alfio “Coco” Basile, y se entregaron premios y distinciones a programas radiales y televisivos, y a revistas, diarios y páginas web que difunden los torneos de las distintas categorías del ascenso que se disputan en todo el país. Entre las personalidades destacadas de la noche se puede mencionar a los ex futbolistas Pablo Aimar y Diego Placente, a los técnicos Héctor Veira, Victorio Nicolás Cocco y Ricardo Caruso Lombardi, los periodistas Jorge Marinelli, Julio Ricardo, Aldo Proietto, Héctor Gallo, Daniel Cascioli, el inefable Guillermo Cóppola, y numerosos dirigentes, jugadores, árbitros y periodistas del interior. Los premios Alumni nacen en alusión al mítico equipo que fundara Sir Watson Hutton en 1884, precursor de la práctica de fútbol en torneos organizados de la Argentina, y la multitudinaria fiesta fue transmitida en directo por la señal de Depor TV hacia todo el país.