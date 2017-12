JOfré ratificado ante el CF

El presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Jorge Jofré, fue ratificado por el Consejo Federal de la AFA como delegado de la Región Litoral Norte por un nuevo período, lo que no hace más que destacar lo acertado de su gestión en los últimos años y le da otro empuje a lo que todavía está en carpeta. Una grata noticia para el fútbol formoseño en particular es la que se conoció recientemente, y tiene que ver con el respaldo que desde el organismo de la AFA, a cargo del fútbol del interior, le brindan a Jorge Jofré, presidente de la Liga Formoseña de Fútbol. Se trata nada menos que de su revalidación como referente de la Región Litoral Norte por una nueva etapa, situación que viene a respaldar el trabajo que lleva adelante no sólo a nivel local, desde que asumió en la entidad madre de nuestro fútbol, sino también por el desempeño que tiene en esta parte del país, desde que le fue confiada la importante tarea que hace a la política de regionalización en el ámbito del Consejo Federal. Desde el máximo organismo del fútbol del interior destacaron que el proyecto trajo aparejado innumerable beneficios económicos, deportivos y profesionales para todos los actores del fútbol federado del interior, razón por la cual se impone la necesidad de profundizar la segunda etapa, que implica la designación de quienes ejercerán el cargo de delegados federales en las diferentes delegaciones regionales. Como se sabe, Jorge Jofré, desde que asumió al frente de la Liga Formoseña de Fútbol, llevó adelante un trabajo de recuperación importante en todos los aspectos, lo que le valió tener un protagonismo de importancia a nivel regional y nacional, que se dio a partir de la llegada de los partidos de la Etapa Final de la Copa Argentina, al punto de que Formosa hoy es una de las sedes fijas de ese certamen integrador y es observada de otra manera por quienes cargan con la posibilidad de decidir y organizar lo que tenga que ver con este deporte. Muchas otras buenas nuevas se sucedieron a partir de ese instante y hacen que, a nivel dirigencial, la opinión que hoy tienen desde el Consejo Federal para con el máximo referente formoseño sea totalmente positivo, lo que generó un sin fin de actividades en el que no se descuidó la competencia local, con el afán de mejorarla aún más con el paso del tiempo. Las pequeñas sedes con las que cuenta ahora el organismo de la AFA a partir de la idea de regionalizar, le da a cada uno un carácter de mayor importancia y, en el caso de la zona Litoral Norte, saber que a través de Jorge Jofré se puede lograr el nexo necesario para resolver cualquier inconveniente que pueda surgir sin las necesidad de tener que trasladarse hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como pasaba entonces, con todo el movimiento que eso implica. Con funciones y responsabilidades bien definidas en cada caso, está claro que el fútbol del interior gana protagonismo con esta decisión de otorgarle al presidente de la Liga Formoseña tamaña responsabilidad, acaso sabiendo del manejo que tiene para poder hacer frente a diferentes temas y canalizarlos por las vías correspondientes. Por otra parte, y en medio de toda esa movida generada en los últimos años con la organización de competencias, se conoció una apuesta fuerte para el año entrante por parte de la Liga, como es la organización del Campeonato Sudamericano de Fútbol Femenino, categoría Sub 17, en fecha a confirmar. Las tratativas están muy avanzadas, atento también a lo que pasó hace poco con la visita de la selección nacional femenina Sub 20 para disputar un amistoso con la selección formoseña, y es de aguardar que todo pueda concretarse para respaldar aún más el trabajo coordinado que se lleva adelante con gran capacidad e idoneidad desde la dirigencia del fútbol local.