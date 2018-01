Los Vete ya juegan

Organizado por la Dirección de Deportes de la comuna capitalina, con el objetivo de generar espacios deportivos y de recreación para persona adultas, se disputaron, en diferentes escenarios de la capital, los primeros encuentros del torneo de veteranos que se desarrolla con clubes de diferentes ligas y grupos de amigos. Se jugaron emocionantes encuentros en 7 canchas, que arrojaron los siguientes resultados: Cancha UNAF ∙ Universitario (4) vs Federación (0) Cancha de 17 de Agosto (Simón Bolívar) ∙ 100 Viviendas (2) vs Medalla Milagrosa (0) ∙ 17 de Agosto (10) vs Sport San Miguel (0) Cancha de la Caja de Previsión Social ∙ Amigos de Galo (1) vs Fortín (1) ∙ Casil (1) vs Tránsito Municipal (3) Cancha Domingo Savio (Mariano Moreno) ∙ Güemes (1) vs 2 de Abril (1) ∙ La Cuadra (2) vs Unión de Lote 4 (1) ∙ San Jorge (2) vs Unión de Galeanos (0) Cancha Fátima (Lote 4) ∙ Fátima (3) vs Amigos de Luján (0) Cancha Caacupé (Bº Divino Niño) ∙ Divino Niño (0) vs Sector F (0) Cancha La Paz ∙ Platense (5) vs Montaraces (0) ∙ Español (3) vs Talleres de Gobernación (3) ∙ Urunday (1) vs Orly Sport (6)