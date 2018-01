Etapa de definiciones en el Comunitario

Luego de un breve receso, la Dirección de Deportes de la comuna capitalina dio a conocer la programación del Torneo de Fútbol Comunitario que comienza a disputar su etapa de definiciones, con partidos de ida y vuelta, para coronar al campeón del certamen. El campeón tendrá derecho a participar del torneo de Primera División C, temporada 2018, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. Con la participación masiva de representativos de los distintos barrios de la ciudad y el interior provincial, el torneo, organizado por el área de deportes del municipio capitalino, le otorga al campeón una plaza para participar del torneo de Primera C, temporada 2018, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. A continuación se detalla el programa de partidos que se jugarán, este sábado 20 y el domingo 21, en los predios deportivos de los clubes Sol de América, San Lorenzo y Luis Jorge Fontana. Sábado 20 Cancha de Sol de América ∙ 15:30 hs 4 de Marzo vs Deportivo Nacional ∙ 17:30 hs 7 de Diciembre de Mariano Boedo vs Sportivo Antenor Cancha de San Lorenzo ∙ 15:30 hs Nacional Formosa vs Deportivo Villa del Carmen ∙ 17:30 hs 20 de Julio vs Atlas Cancha de Luis Jorge Fontana ∙ 15:30 hs Barcelona de Villa del Carmen vs San Jorge ∙ 17:30 hs 19 de Abril de Misión Laishi vs Sportivo Qom Domingo 21 Cancha de Sol de América ∙ 15:30 hs Sportivo Laprida vs Tigres de San Juan ∙ 17:30 hs Pintores Unidos vs Santos de Avellaneda Cancha de San Lorenzo ∙ 15:30 hs Deportivo Español vs Sector F ∙ 17:30 hs La Academia del Eva Perón vs Defensores de San Antonio Cancha de Luis Jorge Fontana ∙ 15:30 hs Deportivo Liborsi vs Bajo San Juan ∙ 17:30 hs Itatí F.C. vs Internacionale