Los 90 minutos de Ida en la Copa Argentina para Patria dejó un sabor agridulce para el Decano que esta martes deberá jugar desde las 21 horas frente a Crucero del Norte en Misiones por la revancha con la serie igualada 2 a 2. Es que Patria ganaba 2 a 1 hasta el empate en los minutos finales además de que el árbitro Carlos Córdoba no cobró un penal que para los jugadores de Patria debió ser, “Casi los 90 minutos fuimos superiores, no nos cobran un penal increíble. Hasta el defensor de ellos me dice “el penal que no les cobra”, dijo el delantero Hugo Troche que hoy espera la revancha. Mientras que Hernán Castillo se refirió al hecho así, “Nos quedamos con un sabor amargo por el gol a último momento creo debimos haber liquidado antes, también me parece fue penal la última jugada pero dudó en cobrar, llevó el silbato a la boca pero no lo cobró”.