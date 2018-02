"Quiero enfrentar a River"

Renzo Riquelme marcó el último penal en la definición que decretó la clasificación de Sol de América ante San Martín de Formosa, por la Primera Fase eliminatoria B. El delantero de 30 años sabe que, si su equipo supera en la próxima instancia a Central Norte de Salta, el pase a 32avos será un hecho y, de cara a ese eventual compromiso, ya eligió al rival que le gustaría enfrentar. Renzo Riquelme es uno de los futbolistas con mayor recorrido en Sol de América de Formosa. Fue parte del equipo que enfrentó a Banfield en los 32avos. de Final de la Copa Argentina 2014-2015. Aquella fue la primera y única vez que el club pudo verse las caras ante un rival de Primera en el torneo integrador. En la actual edición, ya eliminó a San Martín de Formosa y quedó a un paso de repetir la experiencia: enfrentará a Central Norte por la Segunda Fase eliminatoria B con el objetivo de acceder nuevamente al cuadro principal. El delantero de 30 años marcó el último disparo en la definición por penales que decretó la clasificación de Sol de América ante San Martín. Su equipo inició el 2018 con una alegría, ya que superó a un rival que no sólo había conseguido el ascenso al Federal A a fines de 2017, sino que también es uno de los clásicos dentro de la provincia. “Estamos contentos. Desde principios de año nos mentalizamos en seguir adelante en la Copa Argentina. Enfrentamos a un adversario que ya conocíamos y nos llevamos un lindo premio. Ellos tienen un equipo muy armado, pero nosotros sostuvimos la base y seguimos adelante”, expresó Riquelme, quien también registra un paso por Sportivo Patria. Sol de América y San Martín se conocen de memoria: fueron rivales en las Semifinales por el ascenso al Federal A a fines de 2017. Volvieron a verse las caras en la Copa Argentina y, esta vez, la alegría terminó siendo del equipo que, desde adentro del campo de juego, conduce Renzo Riquelme. “Se dieron partidos muy parecidos y, en esta oportunidad, ganamos nosotros. Queremos seguir adelante”. Para avanzar una instancia más, el club formoseño deberá eliminar a Central Norte de Salta: “Va a ser duro y parejo porque los dos tenemos el mismo objetivo, que es llegar al cuadro principal”. Todo jugador de Ascenso que afronta la Copa Argentina tiene como objetivo medirse ante un rival de Primera y Riquelme no es la excepción. Tiene un sueño y no lo oculta: “Quiero jugar contra River porque soy fanático. Fui a la cancha cuando le ganó a Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto y lo disfruté mucho porque pude ver que se juega a otro ritmo”. El delantero ya vivió la experiencia de jugar con un club de la A y desea repetirla: fue titular en la caída de Sol de América ante Banfield, por los 32avos. de Final de la edición 2014-2015. “En la provincia no se suelen ver este tipo de cruces. Esto es lo más lindo de este torneo”, cerró.