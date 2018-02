Se viene el Federativo Femenino

A mediados de marzo empezaría el Federativo de Clubes Femenino, hecho histórico que de esta forma se estaría dando por primera vez en el fútbol formoseño que apunta al progreso de todas sus categorías desde la LFF bajo la presidencia del ingeniero Jorge Jofré, muestra de ellos fue la propuesta impulsada desde la LFF en la última reunión Federativa en Clorinda para que las mujeres también tengan su torneo Federativo. Las jugadoras de fútbol de la Provincia vienen dando pasos agigantados en el ámbito local y también extraprovincial no sólo en este caso con participaciones del seleccionado de la LFF en otros lares sino que también con la presencia de formoseñas en los seleccionados juveniles argentinos y la reciente presentación en el final del 2017 del Seleccionado Argentino Sub 20 en el estadio Don Antonio Romero. Esta vez, con la idea y el impulso de parte de la LFF que tiene a Raúl López al mando del fútbol Femenino, que será Sede de la primera edición, se realizará a partir de marzo el torneo que reunirá de esta forma a clubes de todas las Federaciones formoseñas: Formosa, Pirané, Clorinda, Laguna Blanca, Ibarreta y El Colorado. En principio se pretende dar inicio la competencia el 17 de marzo, aunque la fecha aun no fue oficializada. El representante de la LFF será San Martín, quien fue campeón del Apertura.