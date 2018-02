Esta vez los penales le dijeron que no

Una vez el partido por Copa Argentina entre Sol de América y Central Norte de Salta finalizó igualados 2 a 2 por lo cual debieron definir en los penales y allí la suerte estuvo del lado de los salteños que como locales en el Padre Martearena lograron ganar la serie desde los doce pasos 4 a 3 y así clasificar a los 32avos. de Final de la Copa Argentina. Los goles lo anotaron Nicolás Char y Tomás Armella para os dueños de casa y Renzo Riquelme y Denis Caballero para Sol. La primera fue para la visita, Maino cortó mal un centro y la pelota le quedó servida a Facundo Mendoza, pero el santafesino se recuperó rápido para tapar el remate formoseño y sacar la pelota al córner. Sol de América salió más lúcido en los primeros minutos y otra vez volvió al ataque, esta vez Ángel Ibarra puso en aprietos a Maino, que tapó nuevamente el remate. La primera llegada clara del cuervo fue a los 7’ con un remate de Matías Ceballos que pasó cerca del ángulo de Favio Gómez, pero la visita empezó a inclinar nuevamente la cancha y a generar más peligro. Otra vez Ibarra quedó frente a Maino pero su remate se fue muy ancho. Recién con la velocidad de Enzo Vargas, Central Norte pudo recuperar terreno y manejar la pelota. Hasta que a los 24’ Armella ganó en alturas tras un córner ejecutado por Ceballos y de arremetida apareció Nicolás Char para poner el 1 a 0 para el azabache. Esto hizo despertar a los juveniles de Ramón Apaza pero en el mejor momento del cuervo, a los 30’ Renzo Riquelme emuló a la perfección al exenganche de Boca que tiene su mismo apellido; el diez de Sol de América eludió a varios jugadores del cuervo, quedó mano a mano con Maino y definió de gran manera para el 1 a 1 de los formoseños. Con el empate fue la visita la que volvió a tomar las riendas del partido, Jorge Filipigh tuvo la ventaja para la visita y la pelota se fue rozando el palo, hasta que a los 38’, Sol de América se puso arriba en el marcador gracias al cabezazo de Denis Caballero. Fue un baldazo de agua fría para Central Norte que de todas maneras no bajó los brazos y en la última de la primera etapa, Nicolás Char tuvo el empate de cabeza pero Favio Gómez se lució sacando la pelota córner. El complemento, en los primeros instantes, el cuervo fue con todo en busca del empate y lo tuvo en los pies de Enzo Vargas quien remató y el arquero Gómez se exigió para sacar la pelota afuera. Si bien Central manejaba los tiempos, carecía de ideas a la hora de rematar al arco. Recién a los 20’ un tibio remate de Peinado fue a las manos de Gómez como para romper un poco el segundo tiempo. La impaciencia se empezaba a apoderar de los jugadores de Central, hasta que con mucho amor propio, a los 32’ apareció Tomas Armella, quien con un soberbio cabezazo decretó el 2 a 2 para el azabache. Cinco minutos después Enzo Vargas tuvo en sus pies el triunfo pero su disparo reventó el palo. Esto hizo crecer a Central Norte y hasta Nicolás Ayejes se animó desde lejos, Gómez dio rebote y Char no pudo acertar al arco. Central intentó en los últimos minutos conseguir la victoria pero el árbitro le puso fin a los noventa minutos y la suerte o mejor dicho el karma de los penales volvieron a cruzar al cuervo para definir el pasaje a la siguiente instancia. En la serie desde los doce pasos Zamarián arrancó poniendo en ventaja en Central Norte pero en el segundo penal Favio Gómez le adivinó la intención a Vargas y le atajó el penal. Sol de América se ponía en ventaja y Ceballos y Apaza no fallaron sus penales hasta que apareció Maino tapando el remate de Denis Caballero. Matías Benítez, con una gran definición puso el cuarto para Central Norte y le tiró la obligación a Enrique Riquelme que mandó la pelota afuera y le terminó dando la clasificación a Central Norte al cuadro principal de la Copa Argentina que se sorteará el 22 de febrero. Síntesis: Central Norte 4 (4): 1- Mariano Maino, 2- César Cortéz, 3- Nicolás Ayejes, 4- Francisco Peinado, 5- Facundo Zamarian, 6- Tomás Armella, 7- Enzo Vargas, 8- Fausto Apaza, 9- Nicolás Char, 10- Matías Ceballos, 11- Matías Encina. Suplentes: 12- Ignacio Garnica, 13- Axel Paz, 14- Nicolás Laguna, 15- Matías Benítez, 16- Leonardo Deus, 17- Lucas Martínez, 18- Gian Franco Arellano. DT: Ramón Apaza. Sol de América 4 (3). 1- Fabio Gómez, 2- Denis Caballero, 3- Fabricio Pietkiewiez, 4- Mariano Mendoza, 5- José Romero, 6- Diego Villalba, 7- Aníbal Alarcón, 8- Facundo Mendoza, 9- Ángel Ibarra, 10- Renzo Riquelme, 11- Jorge Filipgh. Suplentes: 12- Ariel Barrios, 13- Ernesto Barrios, 14- Fabricio Rojas, 15- Adán Cano, 16- Enrique Riquelme, 17- Matías Rojas, 18- Emilio Ríos. DT: Raúl Llanos. Goles: Primer tiempo: 24' Nicolás Char (CN), 29' Renzo Riquelme (SdA), 38' Denis Caballero (SdA). Segundo tiempo: 32' Tomás Armella (CN). Cambios: Segundo tiempo: 24' Gian Franco Arellano por Matías Encina (CN), 33' Adan Cano por Facundo Mendoza (SdA), 40' Matías Benítez por Francisco Peinado (CN), 43' Enrique Riquelme por Ángel Ibarra (SdA). Amonestados: Primer tiempo: 15' Facundo Mendoza (SdA), 22' José Romero (SdA), 47' Aníbal Alarcón (SdA). Segundo tiempo: 18' Enzo Vargas (CN), 26' Matías Ceballos (CN), 37' Adán Cano (SdA), 41' Nicolás Char (CN). Penales: Central Norte: Facundo Zamarian, Enzo Vargas (pega en el palo derecho), Matías Ceballos, Fausto Apaza, Matías Benítez. Sol de América: José Romero, Aníbal Alarcón, Diego Villalba, Denis Caballero (arriba del travesaño), Renzo Riquelme (atajo Mariano Maino). Árbitro: Diego Rodríguez (Tucumán). Árbitro Asistente 1: Saulo Avellaneda (Tucumán). Árbitro Asistente 2: José Ponce (Tucumán). Estadio: Padre Martearena. FUENTE: GABRIEL ESTRADA (DIARIO EL TRIBUNO DE SALTA). SÍNTESIS: ARENGA DEPORTIVA. FOTOS: REALIDAD DEPORTIVA.