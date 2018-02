No habrá mas Federal B y C

En los últimos días comenzaron a circular diferentes versiones sobre las modificaciones que se realizarán en el venidero mes de marzo sobre las distintas categorías de ascenso. Informe completo de Ascenso del Interior. Las categorías Federal B y C ya no se jugarían mas y en su reemplazo se disputará la Liga Regional Amateur. SUPERLIGA Recordemos que el torneo actual cuenta con 28 equipos, el campeonato que finaliza en mayo tiene cuatro descensos al Nacional B y por otro lado dos ascensos del Nacional B (quedaría en 26). En el dia de ayer el Comité Ejecutivo de la Superliga determinó que se respetará el formato del calendario actual por lo que no se alineará con los torneos de Conmebol. Por lo tanto se jugará un torneo largo de agosto 2018 a mayo 2019 con la participación de 26 equipos, con lo cual quedo descartado que haya descensos en Diciembre 2018. De esta manera los descensos serán a mediados de 2019 y de 2020 como está estipulado, para arribar a 22 equipos al finalizar el campeonato 2020/21. Copa de la Liga: Con el fin de tener más fines de semana con fútbol, como lo vienen solicitando los clubes grandes y la TV, se crearía la COPA DE LA LIGA, un certamen que sería correlativo a la Superliga y a la Copa Argentina, donde solo jugarían los equipos de la Primera División en un formato de llaves (al igual que la Copa Arg.), con el posible agregado de los 6 mejores de la B Nacional con el fin de armar un cuadro de 16avos de final con 32 participantes. PRIMERA B NACIONAL La intención de "Regionalizar" la categoría siempre estuvo latente, es por ello que los equipos "metropolitanos" vienen solicitando jugar divididos del resto del país para reducir gastos. Actualmente la B Nacional cuenta con 25 equipos, 13 del Interior y 12 Metropolitanos. La idea para el proximo campeonato es dividir la categoria en: • PRIMERA "A" METROPOLITANA: 20 equipos • PRIMERA "A" INTERIOR: 20 equipos Con lo cual para completar los cupos se recurriría a equipos del Federal A y de la Primera B Metropolitana. El numero en cada categoria del tercer escalon del futbol argentino aun no esta definido porque depende de • Los 4 equipos (interior o metro)que desciendan de la Superliga a la B Nacional • Los 2 equipos (interior o metro) que asciendan de la B Nacional a la Superliga Solo a modo de EJEMPLO, hoy, observando la Tabla de Promedios de la SUPERLIGA descenderían: 25° OLIMPO (Bahia Blanca), 26° TEMPERLEY, 27°ARSENAL y 28°CHACARITA, con lo cual el interior sumaría 1 equipo y los metropolitanos 3. Por otro lado si, tomamos solo a modo de EJEMPLO como ascensos a la SUPERLIGA a los 2 primeros, ATL.RAFAELA y VILLA DALMINElograrian el ascenso (1 y 1) Recordando que en esta temporada habrá 6 descenso del la BNacional al Torneo Federal A y/o Primera B Metropolitana, si hoy culminara el Torneo quedaría de la siguiente manera 20° IND. RIVADAVIA (Mendoza), 21° SP. ESTUDIANTES (San Luis), 22° BOCA UNIDOS (Corrientes), 23° FLANDRIA, 24° QUILMES A.C. y 25° DEP. RIESTRA (3 interior y 3 metros), aunque de aqui a la finalización del campeonato, los nombres y la proporción puede variar. En tanto que esta establecido que se sumen a la categoria 2 equipos provenientes del Federal A y 2 de la Primera B Metropolitana. Por lo tanto las categorias, si hoy finalizaran ambos campeonatos quedaría de la siguiente manera: PRIMERA "A" METROPOLITANA: TEMPERLEY, ARSENAL, CHACARITA, ALMAGRO, BROWN (Adrogue), DEP. MORON, SARMIENTO (Junin), NUEVA CHICAGO, LOS ANDES, ALL BOYS, FERRO C.O., ASCENDIDO 1 de B METRO y ASCENDIDO 2 de B METRO (hasta aqui 13 equipos). El cupo de 20 participantes se completaria con 7 equipos de la B Metropolitana. PRIMERA "A" INTERIOR: OLIMPO (Bahia Blanca), ALDOSIVI (Mar del Plata), AGROPECUARIO ARG. (Carlos Casares), JUVENTUD UNIDA (Gualeguaychu), SAN MARTIN (Tucuman), MITRE (Sgo. del Estero), GIMNASIA (Jujuy), GMO. BROWN (Pto. Madryn), INSTITUTO (Cordoba), SANTAMARINA (Tandil), ASCENDIDO 1 del Federal A y ASCENDIDO 2 del Federal A (hasta aqui 12 equipos). El cupo de 20 participantes se completaria con 8 equipos del Federal A. PRIMERA B METROPOLITANA Y PRIMERA C METROPOLITANA Siguiendo el análisis anterior, la B Metro que cuenta hoy con 18 equipos, si le restamos los 7 que ascenderían por reestructuración quedaría con 11 participantes. Por lo tanto para completar el cupo se sumarían cerca de 12 equipos de la C (descontados ascensos y descensos) llevando la categoría a un número aproximados de 23 clubes. Por último, de igual manera, la Primera C Metropolitana quedaría con 8 participantes e incorporaría a los 16 de la D, totalizando 24 equipos. Esta última categoría sería AMATEUR y se eliminaría la PRIMERA D. TORNEO FEDERAL A Recordando que el Torneo actualmente cuenta con 39 equipos y dispone de: • 8 Descensos al Federal B (o torneo que lo reemplace) • 2 Ascensos a la Primera B Nacional • 4 Ascensos del Federal B (CAMIONEROS, SAN MARTÍN (Formosa), SOL DE MAYO (Viedma) y RACING (Cordoba) • Y un número INCIERTO de Descensos de la B NACIONAL, que en este momento serían 3: 1º IND. RIVADAVIA (Mendoza), 2° SP. ESTUDIANTES (San Luis), 3° BOCA UNIDOS (Corrientes). Por lo tanto y a modo de EJEMPLO el torneo quedaría de la siguiente manera: 39-8-2+4+3 = 36 equipos. Pero a este numero deberíamos restar los 8 que ascenderían por reestructuración, por lo tanto el torneo quedaría con 28 representantes. Según la información consignada a ASCENSO DEL INTERIOR, el numero de participantes con el que se disputaría el Torneo Federal A sería de 32. De esta manera existe la posibilidad de incorporar cerca de 4 clubes del Federal B. El formato sería similar a las ultimas ediciones.Y se habla de un ascenso directo, y un segundo ascenso a definir en un final con el subcampeon de la B Metro. En tanto que tendría 4 descensos al TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR (Ex Fed.B) TORNEO FEDERAL B y TORNEO FEDERAL C Aquí uno de los puntos principales de las reformas de los torneos, ya que el mismo consiste en reemplazar al FEDERAL B y FEDERAL C por unTORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR. ¿Cual es el objetivo de la reforma? El porposito principal de esta reforma es fortalecer las Ligas del Interior que ante tanta competencia han ido perdiendo terreno, disputando torneos intrascendentes y sin demasiadas motivaciones, en algunos casos vacios de contenido ya que gran parte de los afiliados a dicha entidad jugaban torneos federales, donde sus equipos disputaban encuentros los dias de semana (de lunes a Jueves) debido a que los estadios y/o operativos policiales estan reservados los fines de semana para los equipos que disputan categorias federales. Por ende se da un "vuelta de tuerca" y se deja de lado la "masividad" de equipos del interio en los torneos federales y se da lugar a apuntalar los torneos locales y por ende las Ligas que en algunos puntos del pais estan en estado terminal. Ademas desde AFA se pretende un crecimiento institucional de sus Ligas afiliadas, es por ello que también se hará hincapié en un ordenamiento técnico y jurídico de Ligas y Clubes para disputar el torneo, en lo tecnologico (uso del Sistema COMET), como así también un crecimiento de los clubes no solo en lo deportivo, sino en la infraestructura (Estadios, etc). En definitiva, los 160 equipos (entre los genuinos del FEDERAL B, más los 16 ascendidos del FEDERAL C actual y los 8 descensos del FEDERAL A que esta en competencia) disputarán la ETAPA CLASIFICATORIA DEL TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2019. POR LO TANTO CONFIRMAMOS QUE NO SE DISPUTARÁ TORNEO FEDERAL B EN LA TEMPORADA 2018, NI EL FUTURO TAMPOCO. LO MISMO CON EL TORNEO FEDERAL C, ESTA EDICION SERÁ LA ULTIMA, YA QUE AMBOS TORNEOS SERÁN DEROGADOS Y REEMPLAZADO POR EL TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR. EDICION 2019 Del mismo tomarán parte los campeones de Liga del Interior, Uniones Regionales de Ligas y Federaciones y/o Uniones de Ligas conjuntamente con los equipos del Federal B 2018. Para poder competir, antes habrá que cumplir una serie de REQUISITOS: Cada Liga debe contar como minimo con 10 clubes afiliados. Si posee entre 10 y 19 tendrá una plaza. Si tiene 20 o mas clubes afiliados contará con 2 plazas. Igual criterio para las Uniones Regionales de Ligas (Uniónes de ligas afiliadas para la realización conjunta de torneos oficiales) deberán contar con un minumo de 10 clubes y tendran 1 o 2 plazas, segun corresponda y las ligas que lo integran no tendra plaza por separado. Ademas las Federaciones y/o Uniones de Ligas que disputen un torneo contarán con 1 plaza. Según trascendió, SOLO en el 2019, las Ligas cuyo campeón ya tenga una plaza en los torneos superiores (incluyendo el ex B) no podrán ser reemplazado por otro equipo. Las Liga del Interior, Uniones Regionales de Ligas y Federaciones y/o Uniones de Ligas deberán disputar obligatoriamente un torneo al cual el Consejo Federal deberá declarar como TORNEO ANUAL CLASIFICATORIO que no deberá culminar, en principio más allá del 30-11-2018. Además se deberá contar con: • Certificado Médico de cada jugador. • Certificado de Personería Jurídica al día del Club. • Certificado de Personería Jurídica al día de la Liga. • Dar cuenta de la utilización del sistema de gestión y registración de jugadores “COMET”. Forma de disputa: El mismo contará con una ETAPA PREVIA, ETAPA CLASIFICATORIA y ETAPA FINAL, en todos los casos se disputará mediante cruces play off (partidos ida y vuelta), por cercanía geográfica y en forma regionalizada. El TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR otorgará 4 ASCENSO al TORNEO FEDERAL "A" 2020. ETAPA PREVIA: Lo disputarán los campeones de Ligas, Uniones Regionales de Ligas, Federaciones y/o Uniones de Ligas, clasificando en CADA REGIÓN a 12 equipos (o número similar) para completar a los 16avos de final (32 equipos) de cada región donde enfrentarán a los equipos del ex Federal B. Aquí dependiendo la Región puede contar con una o dos fases: 1. REGIÓN PATAGONICA: máximo 19 plazas, clasifican 12 equipos 2. REGIÓN PAMPEANA SUR: máximo 40 plazas, clasifican 12 equipos 3. REGIÓN PAMPEANA NORTE: máximo 34 plazas, clasifican 12 equipos 4. REGIÓN CUYO: máximo 27 plazas, clasifican 12 equipos 5. REGIÓN CENTRO: máximo 53 plazas, clasifican 12 equipos 6. REGIÓN NORTE: máximo 19 plazas, clasifican 12 equipos 7. REGIÓN LITORAL NORTE: máximo 44 plazas, clasifican 12 equipos 8. REGIÓN LITORAL SUR: máximo 47 plazas, clasifican 12 equipos ETAPA CLASIFICTORIA: La disputarán los 12 equipos ganadores de laFASE PREVIA + los 20 equipos del EX FEDERAL B. Total 32 equipos. Se disputará mediante cruce play off, aqui se disputarán seguidamente 5 fases play off hasta determinar un ganador por Región. ETAPA FINAL: La disputarán los 8 equipos ganadores de la FASE FINAL. Las 4 finales se de definirán mediante cruce play off. Los 4 ganadores ascenderán al TORNEO FEDERAL "A" 2020. Los equipos que logren el ascenso disputarán como máximo 8 fases play off (3 meses y medio). Los equipos que NO logren el ascenso, nos referimos a los campeones de Ligas, Federaciones y/o Uniones de Ligas y los equipos del Ex FEDERAL B, retornarán a sus Ligas de origen, donde deberán ganar la plaza para poder disputar el TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2020 EDICIÓN 2020 Del mismo tomarán parte SOLO los campeones de Liga del Interior, Uniones Regionales de Ligas y Federaciones y/o Uniones de Ligas. Los requisitos serán los mismos que en la edición anterior, con la salvedad que las Ligas cuyo campeón ya tenga una plaza en los torneos superiores (FEDERAL A, PRIMERA DIVISION INTERIOR ex B Nacional y SUPERLIGA) PODRAN ser reemplazado por otro equipo. La forma de disputa será similar, pero al no contar con la participación de los ex Federal B, el torneo tendrá entre 4 y 6 fases (dependiendo la Región) de play off como máximo. Los equipos que logren el ascenso disputarán como máximo 6 fases play off (2 meses y medio). EL DETALLE DE PLAZAS DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE AFILIADOS ES EL SIGUIENTE: REGIÓN LITORAL NORTE PROVINCIA DE FORMOSA PLAZAS CLORINDA Liga Clorindense de Futbol FORMOSA 2 Plazas EL COLORADO Liga de Futbol del Sur FORMOSA 1 Plaza FORMOSA Liga Formoseña de Futbol FORMOSA 2 Plazas IBARRETA Liga de Futbol del Centro FORMOSA 1 Plaza LAGUNA BLANCA Liga de Futbol de Laguna Blanca FORMOSA 1 Plaza PIRANE Liga Piranense de Futbol FORMOSA 1 Plaza FED.FORMOSEÑA Federación Formoseña FORMOSA 1 Plaza PROVINCIA DE MISIONES PLAZAS APOSTOLES Liga Apostoleña de Futbol MISIONES 1 Plaza ELDORADO Liga de Fútbol de Eldorado MISIONES 1 Plaza OBERA Liga Regional Obereña de Futbol MISIONES 1 Plaza POSADAS Liga Posadeña de Futbol MISIONES 1 Plaza PUERTO IGUAZU Liga Regional de Iguazú MISIONES 1 Plaza PUERTO RICO Liga Regional de Futbol Puerto Rico MISIONES 1 Plaza SAN VICENTE Liga Regional de Fútbol del Nordeste Argentino MISIONES 1 Plaza FEMIFU Federación Misionera de Futbol MISIONES 1 Plaza PROVINCIA DE CHACO PLAZAS GENERAL JOSE DE SAN MARTIN Liga de Futbol del Norte CHACO 1 Plaza LAS BREÑAS Liga de Fútbol del Noroeste Chaqueño CHACO 1 Plaza LAS PALMAS Liga Deportiva y Cultural Las Palmas CHACO 1 Plaza MACHAGAI Liga Regional de Futbol CHACO 1 Plaza PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA Liga Saenzpeñense de Futbol CHACO 1 Plaza QUITILIPI Liga Quitilipense de Futbol CHACO 1 Plaza RESISTENCIA Liga Chaqueña de Fútbol CHACO 2 Plazas VILLA ANGELA Asociación de Futbol del Oeste Chaqueño CHACO 2 Plazas FED.CHAQUEÑA Federación Chaqueña CHACO 1 Plaza PROVINCIA DE CORRIENTES PLAZAS BELLA VISTA Liga Bellavistense de Fútbol CORRIENTES 1 Plaza CORRIENTES Liga Correntina de Fútbol CORRIENTES 2 Plazas CURUZÚ CUATIÁ Liga de Fútbol Gral. Belgrano CORRIENTES 1 Plaza ESQUINA Liga Esquinense de Fútbol CORRIENTES 1 Plaza GOYA Liga Goyana de Fútbol CORRIENTES 1 Plaza ITUZAINGO Liga Ituzaingueña de Fútbol CORRIENTES 1 Plaza LA CRUZ Liga Cruceña de Fútbol CORRIENTES 1 Plaza MERCEDES Liga Mercedeña de Fútbol CORRIENTES 1 Plaza MONTE CASEROS Liga Deportiva Casereña General San Martín CORRIENTES 1 Plaza PASO DE LOS LIBRES Liga Libreña de Fútbol General Madariaga CORRIENTES 1 Plaza SALADAS Liga Saladeña de Fútbol CORRIENTES 1 Plaza SANTO TOMÉ Liga Santotomeña de Fútbol CORRIENTES 1 Plaza SAUCE Liga Sauceña de Fútbol CORRIENTES 1 Plaza VIRASORO Liga Virasoreña de Futbol CORRIENTES 1 Plaza FED.CORRENTINA Federación Correntina CORRIENTES 1 Plaza MAXIMO DE PLAZAS 44