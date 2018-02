Jofré habló sobre el CF, la Copa y la LFF

El presidente de la LFF y a su vez Delegado del Consejo Federal para la Región Litoral Norte, el ingeniero Jorge Jofré, se refirió al presente que vive el fútbol del interior y los próximos cambios que se establecerían en el ascenso, situación que quedaría determinada en la reunión del 14 de marzo en el Consejo Federal. También, habló sobre la Copa Argentina y los torneos de entrecasa. En boca de todos están las reformas del ascenso del interior del fútbol argentino; la salida de los torneos Federal B Y C y el ingreso del Regional Amateur que en principio promete al menos 2 meses y medio de competencia para cada participante y luego una serie de Play Off para luego dar el salto al Federal A. “Sabemos que se quiere aprobar un nuevo formato en donde los Federales B y C pasen a ser regionales como era en la década del 80 que trae buenos recuerdos a Formosa porque Patria llegó al Nacional por esa vía. Estamos en un momento de incertidumbre y el 14 de marzo cuando nos reunamos en el Consejo Federal vamos a tener mayor precisión”, dice Jofré. Sobre lo bueno y lo malo que podría traer estos cambios en una primera etapa dice que “Lo negativo sería la inversión que hicieron algunos equipos en su momento reforzándose para los Federales, contratando jugadores y entrenadores de jerarquía dentro de la Región. Y si se deja de jugar el Federal B eso pasaría a ser como un pasivo del club pero no obstante si se juega el Regional van a tener que mantener esos equipos dentro de la Liga Formoseña para salir campeón y participar del Regional. Si estos equipos formoseños lo saben aprovechar con el nuevo formato los partidos vana ser mas atractivos en la disputa por ver quien será le representante del Regional”. Sobre los motivos de no ya no buscar jugar mas Federal B y C dijo que “El presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, planteó que hoy por hoy los Federales son inviable porque requieren gran cantidad de inversión y que prácticamente se perdía cuando el club no ascendía quedando con deudas propias y deudas hacia el Consejo Federal; cuesta mínimo, como base, 500 mil pesos por mes para participar en un Federal B entre gastos de traslados, sueldos, alquileres, indumentarias, cuerpo técnico, gastos que si no logras el objetivo perdiste en dejar una infraestructura; y los dirigentes a veces lo que tratamos de conseguir son logros deportivo olvidándosno que un club también vive de la infraestructura. Por eso estoy contento que el Gobernador Insfrán nos ha ayudado muchísimo y a lo que se agregó al estadio de la LFF en infraestructura también se suma otros campos deportivos de los clubes que tiene lo necesario en cuanto a instalaciones para desarrollar sus inferiores como San Martín, Fontana, próximamente Defensores de Formosa, 8 de Diciembre, Sol de América, entre otros clubes de Formosa”. Así mismo también se refirió a la temporada copera en Formosa, “Es fundamental el apoyo del Gobierno Provincial para que la Copa Argentina sea una realidad en Formosa; si bien la LFF puede tener toda la buena voluntad para hacerlo hay otros criterios que juegan como la seguridad, el campo de juego, los traslados de los equipos, el alojamiento, todo tiene un costo que desde la Liga lo llevamos adelante pero es fundamental el apoyo de la Provincia en todo esto y en su momento el Gobernador tomó la decisión política, muy correcta por cierto, de que Formosa sea Sede de la Copa y eso permitió que Formosa sea conocida en el fútbol en todo el país y otros países y es hoy una sede firme y reconocida. Vamos a hablar con el Gobernador para tomar las próximas decisiones de Copa en Formosa”. Sobre los torneos locales, “La semana que viene estaremos diagramando; la idea hablada con el Gobernador es que todas las Ligas tengan campeonatos competitivos. Coincidimos que es importante que se le de trascendencia a los equipos de Liga, equipos bien presentados, con Inferiores y porqué no pensar hacer un Campeonato Provincial con los campeones de cada Liga. Formosa cuenta con caminos pavimentados y las distancias se acercaron y porqué no pensar en hacer eso. Sumar a las Ligas Independientes como Riacho He Hé, El Espinillo, porque se van a ver valores que no vemos en las Ligas Federadas así que vamos a trabajar con esa idea. Lo veníamos hablando con el Gobernador y lo que el me planteaba es lo que plantea el Consejo Federal, que cada Liga tenga un torneo competitivo y de ahí salgan los equipos para el Federal y no sólo potenciar uno o dos equipos que se levan la mayor parte del dinero en detrimento de la mayor parte de equipos que juegan en las Ligas”.