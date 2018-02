Aprobada la reestructuración

Tras haberse realizado la reunión con el presidente del Consejo Federal Pablo Toviggino, se aprobó la restructuración de los Federales por lo cual a partir de la próxima temporada ya no habrán Federal B y C y en su reemplazo de disputará el Regional Amateur. Fuente y foto: Ascenso del Interior Sobre lo sucedido en la reunión, Toviggino aclaró que "los clubes del Federal B jugarán en 2019 un torneo similar a lo que venían jugando" por lo que de descarta prácticamente la competencia en 2018. Agregando que "Esto es un sinceramiento del fútbol del interior. El presidente de AFA quiere ligas fuertes y ese es nuestro objetivo. Me hago cargo que no haya competencia en este 2018 pero quiero que todos trabajemos en el nuevo Torneo Regional Amateur para que sea el mejor torneo posible”, dijo Toviggino.