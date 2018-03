El Comunitaria tiene lugares para Cuartos

El Torneo de Fútbol Comunitario, organizado por la Dirección de Deportes del municipio, comienza a definir los equipos que pasarán a los cuartos de final e irán en busca del título de campeón y el ascenso a la categoría C de la Liga Formoseña de Fútbol. Los conjuntos que representan a numerosos barrios capitalinos y también al interior provincial, jugarán los partidos de vuelta de los octavos de final en las canchas de Luis J. Fontana y Chacra 8. Respecto a la marcha del torneo, el Director de Deportes, Prof. Alejandro Villalba, resaltó que “la idea de estos encuentros es fortalecer los lazos de amistad y solidaridad que se construyen a través del deporte, entendiendo que es uno de los canales por los cuales se aleja a los jóvenes de los vicios y los malos hábitos. Ellos no sólo se juntan los días que hay partidos oficiales, sino que además entrenan y se preparan para disputar cada encuentro”. Los partidos programados para este sábado 24, en la cancha del club Chacra 8, se iniciarán a las 15 horas, con el cotejo entre Internacionale y Sportivo Antenor, a las 17 horas se enfrentarán Deportivo Villa del Carmen vs Pintores Unidos. los demás partidos del día se jugarán en la cancha del club Fontana donde desde las 15 hs. harán lo propio Nacional del Quebracho vs 19 de Abril de Misión Laishi y por otra parte a las 17 hs Liborsi vs San Jorge finalizarán los encuentros de la tarde del sábado. En tanto que los encuentros del domingo 25 se jugarán en la cancha de Fontana dos partidos donde desde las 15 hs Atlas vs Tigres iniciarán la jornada, para culminar con el cotejo que enfrentará a las 17 hs Academia vs Sector F. Los ganadores de los partidos de ida y vuelta serán los que accederán a la ronda de los cuartos de final.