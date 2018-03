La B jugará un Minitorneo por 6 ascensos

El viernes en la reunión de la LFF prosiguiendo con la búsqueda de forma y sistema de torneo para poder concretar los ascensos y así reestructura la A, B y C capitalina, con la presencia del residente de la LFF el ingeniero Jorge Jofré, se determinó que la categoría B jugará un minitorneo dando inicio el próximo 15 de abril. En tanto que también quedó resuelto cómo se completará la B y la C, todo para llegar a los 20 clubes por categoría. Con la presencia de los miembros encargados de llevar adelante la reestructuración del fútbol formoseño, dirigentes de los clubes y el presidente de la LFF, Jofré, este viernes quedó todo resuelto para empezar completar con los equipos necesarios las categorías A, B y C tal lo establecido días atrás en el ente madre del fútbol formoseño. Es así que por el lado de la categoría B, se jugará un minitorneo de 12 clubes. En la próxima semana se resolverá el sistema de juego pero se adelantó que serán 3 grupos de 4 equipos cada uno siendo cabezas de serie los elencos de Municipal de Laishí, San José Obrero y Platense. La intención es dar inicio con la competencia el próximo 15 de abril recordando que serán 6 los equipos que asciendan por esta vía. En cuanto a la B, que necesitará de 12 clubes para llegar a la suma de 20; ascenderán todos los equipos pertenecientes a la C. Mientras que para llegar a los 20 equipos en la C, sucederá lo mismo que lo anterior, la completarán los elencos de la D; y esta categoría, la D, dejará de existir en la LFF que a partir de a reestructuración entonces tendrá tres categorías: A, B y C con 20 equipos cada una.