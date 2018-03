Mas sobre la reestructuración del fútbol local

Lo que por un momento se pensó que iba a llevar más tiempo de debate, por la pasión misma que a veces queda demostrada al tener un concepto diferente de un tema en particular, quedó atrás gracias al buen criterio exhibido por los dirigentes que tuvieron a su cargo la tarea de confeccionar la manera en que se van a dar los primeros ascensos para completar el cupo de 20 equipos en la Primera División A, desde esta temporada. Eso fue lo más importante que dejó la tercera sesión del Consejo Directivo que se realizó en poco tiempo, como una manera de acelerar los mecanismos que hacen a la reestructuración aprobada en su momento y así el fútbol empiece a ganar protagonismo en el campo de juego, sin tener que esperar tanto tiempo. Contadas fueron las objeciones que se pudieron escuchar luego de dar lectura a lo que fue el sistema de competencia presentado por la comisión a cargo y que, como se sabe, tiene como integrantes a referentes de los clubes San Martín, Chacra 8, San Lorenzo, Fátima, Independiente Fontana y El Fortín. Precisamente, los dirigentes Alfredo Correa, Manuel Alcaraz, Cristian Jara Lunghi y Federico Fretes, integrantes de ese grupo, fueron quienes evacuaron dudas al respecto, lo que terminó de ser reconocido por sus pares, en medio de la reunión, y del propio presidente Jorge Jofré, quien rescató “el grado de madurez” demostrado por los mismos. Para tener en claro cómo se desarrollará el torneo, que aglutinará a 12 equipos de la segunda división –no fueron tenidos en cuenta los ascendidos de la C, a fin de evitar que escalen dos categorías en una misma temporada, y que los ascensos se definan por méritos deportivos-, se resolvió que los equipos estén divididos en tres grupos de cuatro equipos, los que jugarán a una rueda de todos contra todos y los dos primeros ascenderán. Un detalle no menor en ese aspecto tiene que ver con que, justamente, por haber hecho lo suficiente y quedar a las puertas del ascenso la temporada pasada, los equipos de Municipal de Misión Laishí, San José Obrero y Platense serán cabezas de serie, y sus rivales saldrán de un sorteo que se llevará a cabo en la reunión del próximo martes. Jofré, en su calidad de titular de la entidad, felicitó a quienes tuvieron la ardua tarea de poder definir el sistema de competencia en poco tiempo, lo que “muestra el grado de madurez y capacidad de nuestra dirigencia”. Ahora quedará esperar la realización de la Asamblea Extraordinaria, que fue fijada para el 11 de abril, donde se procederá a renovar el estatuto que posibilite empezar a jugar cuanto antes, sin olvidar que en otra reunión quedó establecido como fecha de inicio de la competencia de transición el 14 de abril. Por otra parte, el presidente de la Liga adelantó a los presentes que también se viene una reestructuración en cuanto al sistema de finanzas ya que “me gusta que todo sea transparente y así, el día que me toque estar afuera de la presidencia, dejar todo en orden para los que vendrán. Quiero aprovechar estos cambios que se están dando para poner atención también en ese tema, a través de un sistema electrónico, para que todos sepan dónde va a parar su plata y tengan la certeza de que todo lo que se realiza en esta institución siempre tendrá el sello de la claridad y la transparencia”, concluyó.