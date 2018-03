El 15 de abril empieza la ilusión por 6 ascensos

Con la conformación de las zonas y el sorteo de los correspondientes fixture, se dio a conocer la grilla de partidos para la categoría B que jugarán 12 equipos con el fin de poder ascender 6 de ellos a la próxima temporada de la A y de esta manera completar el cupo de 20 equipos tal lo solicita la reestructuración del fútbol formoseño. Finalmente será a una sola rueda y los dos mejores ascenderán de categoría. Inicia el 15 de abril. Fixture Zona A Avellaneda Platense Fátima San José Obrero 1° fecha Avellaneda vs. Fátima Platense vs. San José Obrero 2° fecha San José Obrero vs. Avellaneda Fátima vs. Platense 3° fecha Avellaneda vs. Platense San José Obrero vs. Fátima Zona B Chacra 8 Defensores del Rosario Inter Antenor Gauna 1° fecha Chacra 8 vs. Inter Defensores del Rosario vs. Antenor Gauna 2° fecha Antenor Gauna vs. Chacra 8 Inter vs. Defensores del Rosario 3° fecha Chacra 8 vs. Defensores del Rosario Antenor Gauna vs. Inter Zona C Municipal de Laishí Defensores de Herradura Garrido Estudiantes 1° fecha Municipal de Laishí-Garrido Defensores de Herradura-Estudiantes 2° fecha Estudiantes-Municipal de Laishí Garrido-Defensores de Herradura 3° fecha Municipal de Laishí-Defensores de Herradura Estudiantes-Garrido