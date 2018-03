Dirigentes del fútbol a perfeccionarse

Con la intención de perfeccionar los recursos humanos del fútbol formoseño, entiéndase esto por la parte dirigencial, en un trabajo en conjunto entre la LFF, los clubes San Lorenzo, Estrada, Defensores de Formosa, Sol de América y Fontana, el colegio de Árbitros, la Policía de la Provincia y el diario La Mañana, se llevará adelante una serie de cursos y charlas con el fin de perfeccionar las labores que cada dirigente de la A, la B o la C deba realizar en su institución. Confirmando una comisión compuesta por integrantes de la LFF, de Árbitros y de la Policía, la idea es proceder con una serie de temas como: seleccionar y asesorar a los especialistas que estarán en cada encuentro; contar con los recursos materiales necesarios para los encuentros; determinar el cupo de dirigentes por cada encuentro; difusión de los encuentros y tomar asistencias en cada encuentro, entre otras cosas. La intención es que cada encuentro se realice entre 1 y 2 charlas por semana con no menos de 2 o 3 horas cada uno de ellos. Los temas, algunos de ellos, serán: debates sobre la historia del fútbol formoseño; conocimiento estatutario y reglamentario de la LFF; prevención espectáculos deportivos; administración de clubes; reglamento arbitral; gestión deportiva. Al respecto, el dirigente de la LFF, el ingeniero Jorge Jofré, dijo que “Creo que la mejora en el sector dirigencial va a venir desde la formación; varias veces uno se pone al frente de un club por obligación, porque lo requiere la gente del barrio o porque es necesario y entonces hace falta la capacitación, para manejar las divisiones, para llevar adelante el crecimiento de la infraestructura, saber sobre la parte legal, u otras cosas importantes que ocurren. Entonces creo que es algo muy bueno y se concatena con la reestructuración del fútbol del interior que le da mas relevancia a las Ligas y si tenemos mejores dirigentes vamos a tener mejores logros deportivos”. Agregando sobre la seguridad que “La policía en esto es importante, porque el fútbol congrega muchas personas y la seguridad no puede estar ausente de eso; esta la ley del deporte que hay que hacer conocer a los dirigentes porque el dirigente es responsable de lo que hace su hinchada. Hablar también sobre el seguro de los jugadores para poder entrar a la cancha”. “Así que se ve con muy buenos ojos desde la LFF y se va a dar todo el apoyo, hay que trabajar en conjunto. Quiero a su vez agradecer también al Gobernador porque en Formosa tenemos la seguridad gratis y eso no se da en todo el país”, dijo Jofré.