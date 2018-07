Con goleada incluida

El regreso de la Copa Argentina a esta provincia, por quinto año consecutivo, dejó un saldo más que positivo. Los hinchas de Independiente y el público en general vivieron una gran jornada que se espera pueda repetirse muy pronto con otros equipos. El 8 a 0 a favor del Rojo ante Central Ballester marcó la mayor diferencia de goles entre dos equipos en la Copa. En una noche donde el invierno pareció acordarse de que estaba en vigencia, los formoseños disfrutaron de un gran espectáculo por el certamen integrador, que volvió a darles a todos un buen motivo para pasar por el estadio Antonio Romero, esta vez con la presencia de uno de los equipos más importantes que tiene el país como es Independiente de Avellaneda. Los dirigidos por Ariel Holan respondieron de una gran forma con una goleada que, más allá de no haber equivalencias con el rival de turno, como fue Central Ballester, equipo de la Primera D, sirvió para marcar un dato histórico en esta competencia ya que, desde su vuelta, en 2011, ningún equipo había podido ganar por tanta diferencia como se dio en este caso, con un 8 a 0 que deja de lado cualquier tipo de comentario. Esto cobra importancia a partir de una semana en la que otros equipo de Primera A no la pasaron nada bien, como el caso de Banfield, que fue eliminado por Lamadrid en los penales donde el arquero formoseño Néstor Acosta fue figura; o el de Vélez, que quedó en el camino al perder frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. La enorme ventaja entre uno y otro equipo estuvo plenamente justificada y hasta después el propio Holan rescató la actitud de los rivales, que no apelaron jamás al juego brusco, lo que ayudó a que todo se desarrolle sin problemas y hasta pudo haber más goles, pero con lo demostrado fue más que suficiente. Ese reflejo del juego limpio en el campo de juego, estuvo también en las tribunas, donde cada hinchada lo vivió a su manera y por ende los formoseños que no quisieron perderse esta presentación de Independiente, agradecidos por el ofrecimiento con el que se encontraron en pleno receso invernal. Como es habitual, la seguridad hizo posible que todo transcurra sin inconvenientes, sumado a la buena predisposición de los dirigentes de la Liga Formoseña de Fútbol, encabezados por su presidente Jorge Jofré, y el apoyo permanente del Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, que facilitó todo lo necesario para tener una gran noche. Ahora, será los hinchas de River quienes esperan vivir algo similar dentro de poco menos de una semana, si bien para eso primero deberán esperar que el equipo pueda conseguir su clasificación este domingo cuando se enfrente con Central Norte de Salta, en la provincia de Santa Fe. Pensando en ese partido es que hubo muchas personas que acompañaron el viernes y de paso se aseguraron un ticket de preventa que la organización puso a disposición de quienes adquirieron una platea. En síntesis, Formosa volvió a brindar una excelente noche de Copa Argentina ratificando, una vez más, ser una de las sedes fijas de la competencia, ofreciendo grandes convocatorias y viviendo como una verdadera fiesta cada encuentro del más federal de los torneos.