Jofré recibió a dirigentes de la región

El presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Jorge Jofré, ofició de anfitrión de una nueva reunión de la Delegación Litoral Norte del Consejo Federal de la AFA, oportunidad en la que se trataron diversos temas de interés que hacen a la reestructuración que está en marcha en todas las ligas del país. En la tarde del sábado 28, Jofré, quien ocupa el cargo de delegado federal junto a Edgardo Luis Corradini, en representación de la Federación Correntina de Fútbol, presidió la reunión de la que formaron parte una larga lista de dirigentes, entre quienes estuvieron: Luis Escotorín, en carácter de vicepresidente de la Federación Correntina de Fútbol; Esteban Milcoff (presidente), Andrés Sotelo (vicepresidente) y Silvio Ruiz (secretario) de la Federación Chaqueña de Fútbol; Leonardo Servín Jara (presidente) y Luperio Fernández (vicepresidente) de la Federación Formoseña de Fútbol. Además, como invitados especiales estuvieron: Juan Carlos Espinosa (presidente) y Juan Eduardo Maciel (vicepresidente) de la Liga Correntina de Fútbol (LCF); Mirko Marian, presidente de la Liga de Machagai; Alberto Sánchez, presidente de la Liga de Fútbol del Sur, El Colorado; César Pérez (secretario) y Pascual Ávalos (presidente) de la Liga del Centro, Ibarreta; Héctor Caballero (secretario) y Alberto Quintana (presidente) Liga Piranense (Pirané); y Denny Ernesto Ramírez (presidente), Liga de Laguna Blanca, entre otros. La oportunidad fue propicia para avanzar sobre temas inmediatos como la situación jurídica y financiera de ligas y clubes; Torneo Regional Federal Amateur 2019 y los torneos clasificatorios. Al respecto, Jofré comentó que “lo que hicimos fue explicar las modificaciones que se van a dar en el fútbol del interior con vistas el Torneo Regional Federal Amateur que se va a llevar adelante en el 2019, donde hay equipos de Formosa y otras provincias que estarán participando”. Agregó que “son cambios importantes desde el punto de vista de que, por ejemplo, nadie podrá no contar con su Personería Jurídica. Habrá que estar al día, tanto las Ligas como los clubes, con el Consejo Federal; vamos a tener que enviar el formato del campeonato local que será clasificatorio y tienen que homologarlo y aprobarlo desde el Consejo Federal. Además, se tienen que realizar fichas técnicas de cada uno de los jugadores que participarán y estar cargado en el Sistema COMET, que será el que centralizará a todo los jugadores de las diferentes ligas, para que después no existan problemas de pases; irregularidades que muchas veces son denunciadas en los campeonatos”. Sostuvo asimismo que “esto para el fútbol es muy importante porque prácticamente nos vamos dirigiendo hacia una profesionalización dirigencial en un primer momento, porque seguramente acá no hay grandes sueldos para los jugadores, pero dirigencialmente vamos a tener que ir adaptándonos a los tiempos que corren en la AFA”. De todos modos, y para concluir, Jofré reconoció que esto, al mismo tiempo, es una situación “un poco preocupante en el sentido de que esta adaptación hará que muchas ligas, que por ahí no tienen en orden sus papeles, tengan que ponerse al día rápidamente porque la fecha que nos dieron como para ir haciendo un primer cierre es la del 31 de julio; entonces no nos quedan muchas opciones como para cambiar esto sino que hay que cumplir con lo que nos solicitan desde el Consejo Federal”.