Fiesta Millonaria en Formosa

Gonzalo Martínez-de penal-, Ignacio Fernández y Lucas Pratto marcaron los tantos de la clasificación por 3-1 en el estadio Antonio Romero de Formosa. El Millonario, que aguardará por el vencedor de General Lamadrid - Platense, logró su decimocuarta victoria consecutiva. Marcos Martinich descontó para el Viola. Ya es la fórmula del éxito para River en la Copa Argentina. El encuentro ante Villa Dálmine que abrió los 16avos marcó la cuarta oportunidad que tuvo a Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez como goleadores del Millonario en un cruce por el certamen. Al igual que ocurrió ante Estudiantes de San Luis (16avos de la edición 2015-2016), Atlas (32avos de la 2017) y Atlanta(Cuartos de Final de esa temporada), el resultado fue una victoria. En esta oportunidad, fue la decimocuarta consecutiva para el club de Núñez en el torneo integrador: Lucas Pratto selló el 3-1 que lo ubica como primer clasificado a los Octavos. Marcos Martinich anotó el tanto del conjunto de Campana. Tres minutos le bastaron a River para encontrarse con un panorama de mucha mayor dificultadal enfrentado en su debut contra Central Norte. Villa Dálmine sorprendió con un inicio punzante y exigió al máximo la capacidad de Franco Armani en su regreso al arco del Millonario después de ser titular en los últimos dos partidos de Argentina en el Mundial de Rusia. El experimentado arquero brilló para desviar un cabezazo de Martín Comachi y un zurdazo de Federico Jourdan. La jerarquía del club de Núñez se materializó en la perfecta efectividad, ya que una infracción de Juan Dobboletta sobre Ignacio Scocco se tradujo en un penal ejecutado de manera precisa por Martínez para abrir el marcador. El séptimo gol del zurdo en la Copa Total Argentina no cambió el desarrollo del primer tiempo. Villa Dálmine sostuvo el ritmo vertiginoso originado por un planteo audaz y contó con una nueva ocasión concreta: una pared entre Jourdan y Emanuel Molina finalizó con una definición de Comachi que rebotó en el palo izquierdo. Más allá de disponer de la tenencia de la pelota, le costó al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo volver a llevar peligro al arco rival y sólo inquietó mediante un remate de media distancia de Milton Casco. Ignacio Fernández no pudo conectarse con Scocco y Lucas Pratto, quienes estuvieron desabastecidos y más preocupados por luchar ante los centrales del equipo de la B Nacional. La merma física del conjunto de Campana facilitó el trabajo de River en el complemento y la diferencia no tardó en aumentar, con Pratto como artífice. El delantero asistió a Fernández en el segundo y, posteriormente, convirtió un verdadero golazo al puntear la pelota desde el borde del área por encima de Dobboletta. Ambos golpes impidieron cualquier atisbo de reacción por parte del representante de la B Nacional, que se quedó sin energía para intentar una remontada memorable. De todas maneras, logró el merecido premio del descuento por intermedio de un cabezazo de Martinich, quien convirtió su primer tanto con la camiseta del Viola. La multitud de hinchas de River que copó el estadio Antonio Romero de Formosa se retiró tan feliz como en las anteriores tres presentaciones del equipo en esta sede. Bicampeón vigente, el trofeo integrador aparece como un objetivo destacado en el semestre por el valor de alcanzar a Racing y Boca en el liderazgo de las Copas nacionales y asegurar la clasificación a la próxima Libertadores. El ganador de General Lamadrid - Platense, que se medirán el miércoles 8 de agosto en el estadio Julio Humberto Grondona, será el rival del Millonario en Octavos de Final.