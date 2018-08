La LFF con Asambleista Titular

Este Jueves se realizó el conteo de los votos de las Ligas del Interior y Clubes del Federal A. Estos son los asambleista por el periodo 01/09/2018 al 31/08/2019. Por la Región Litoral Norte estará como titular el señor Luperio Fernández, actual Vicepresidente de la LFF y Presidente alterno de la misma. Fuente: Ascenso del Interior. JURISDICCIÓN NORTE Miembro Titular David Marcelo Blanco (Presidente de la Liga Regional Jujeña de Fútbol, Libertador General San Martin - Jujuy) Miembro Suplente Enrique Víctor Mendoza (Vicepresidente de la Liga Departamental de Fútbol de El Carmen – El Carmen – Jujuy) JURISDICCIÓN CENTRO Miembro Titular Mario Molina (Presidente de la Liga Dolorense de Fútbol, Villa Dolores - Córdoba) Miembro Suplente Luis Rodríguez (Presidente de la Liga San Alberto de Futbol, Mina Clavero – Córdoba) JURISDICCIÓN BONAERENSE PAMPEANA Miembro Titular Horacio Tomassini (Presidente de la Liga Lobense de Futbol, Lobos – Buenos Aires) Miembro Suplente Héctor Riera (Presidente de la Liga de Futbol de Pergamino – Buenos Aires) JURISDICCIÓN LITORAL Miembro Titular Germán Luperio Fernández (Presidente Alterno de la Liga Formoseña de Fútbol - Formosa) Miembro Suplente Rafael Marcelo Cantero Valls (Presidente de la Liga Quitilipense de Fútbol, Quitilipi - Chaco) JURISDICCIÓN MESOPOTÁMICA Miembro Titular Rubén Alberto Garibotti (Presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguay, Entre Ríos) Miembro Suplente Clemente René Silva (Presidente de la Liga de Fútbol General Belgrano, Curuzu Cuatia – Corrientes) Por el sistema de rotación para el periodo citado NO tendrán asambleistas las Regiones SUR y CUYO CLUBES Miembros Titulares Gustavo Sastre (Presidente del Club D. Madryn) Héctor Gómez (Presidente del Club A. Chaco For Ever) Primer Miembro Suplente Yari Javier Gurnel (Vicepresidente Club Defensores de Pronunciamiento) Segundo Miembro Suplente Juan Valiente (Presidente del Club Sp. Desamparados) A continuación, la lista de asambleístas de Primera B Nacional que fueron escogidos por votación: Vocales Titulares Metropolitana 1 Sr. Adrián Vairo Presidente Brown de Adrogué 2 Sr. Daniel Pandolfi Presidente Ferro Carril Oeste 3 Sr. Diego Lis Presidente Villa Dálmine Interior 1 Sr. Mauro Altieri Presidente Olimpo de Bahía Blanca 2 Sr. Pablo Bossio Presidente Santamarina de Tandil 3 Sr. Fernando Porreta Presidente Gimnasia y Esgrima de Mendoza Vocales suplentes Metropolitana 1 Sr. Ignacio Sudrot Vicepresidente Nueva Chicago 2 Sr. Fernando Vidoni Vicepresidente Defensores de Belgrano 3 Sr. Horacio Fernández Presidente Chacarita Juniors Interior 1 Sr. Pedro Segura Presidente Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2 Sr. Eduardo Lopez Vicepresidente Mitre de Santiago del Estero 3 Sr. Gastón Defagot Presidente Instituto A continuación, la lista de asambleístas de Primera B que fueron escogidos por votación: Asambleístas Titulares: 1 Sr. Mario Giacomini Vicepresidente 2do. Estudiantes de Buenos Aires 2 Sr. Alberto M. Tripoli Presidente Club A. Acassuso 3 Cdor Diego Turnes Vicepresidente 1ro. Barracas Central 4 Sr. Gabriel Grecco Presidente Club A. Atlanta 5 Sr. Fabián Aguirre Presidente Club All Boys Asambleístas Suplentes: 1 Sr. Roberto Larrosa Presidente Sacachispas Fútbol Club 2 Cdor Alejandro Freije Presidente Talleres de Remedios de Escalada 3 Sr. Antonio Argento Presidente Club Almirante Brown 4 Sr. Edgardo Amarilla Presidente Club A. Tristán Suárez 5 Sr. Rodolfo Abedutto Vicepresidente 1ro. Club A. Fénix A continuación, la lista de asambleístas de Primera División C que fueron escogidos por votación: Asambleístas titulares 1 Sr. José Luis Coutinho Presidente Deportivo Merlo 2 Sr. Javier Mendez Cartier Presidente Excursionistas Asambleístas suplentes 1 Sr. Roberto Rodríguez Presidente Berazategui 2 Sr. Alejandro Martínez Vicepresidente General Lamadrid A continuación, la lista de asambleístas de Primera División D que fueron escogidos por votación: Asambleísta titular Sr. Salomón Ramírez Santa Cruz Presidente Deportivo Paraguayo Primer asambleísta suplente Sr. Miguel Cansolvo Pascucci Presidente Club Atlético Lugano Segundo asambleísta suplente Sr. Marcelo Gabriel Gomez Presidente Club Social y Deportivo Liniers