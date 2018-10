Todo en orden

La Liga Formoseña de Fútbol completó en tiempo y forma la carpeta necesaria para que los elencos afiliados al ente madre del fútbol capitalino pueda ser parte del Regional Federal Amateur que dará inicio en poco meno de 3 meses y otorgará ascensos al Argentino A. Los clubes interesados en ser parte de la Competencia, siempre y cuando tengan el derecho a jugarla, deberán cumplimentar antes del 14 de noviembre a las 12 horas una serie de requisitos. Y a estos se le sumarán los clasificados por la LFF que deberían en principio ser 2, campeón y subcampeón. A) PLAZAS de los CLUBES: El detalle de equipos del Ex Federal B y los 3 requisitos que deberán cumplimentar antes del 14/11/2018 -12:00 hs B) PLAZAS de las LIGAS: El detalle de Ligas y Federaciones que Homologaron el torneo, requisito exigido para que el campeón (y en su caso el 2do) puedan participar, así como también las Ligas que aún se encuentran tramitando la misma, cuyo plazo vence el 14/11/2018 -12:00 hs C) FORMATO Y FIXTURE: Toda la información que conocemos hasta el momento. A) PLAZAS DE LOS CLUBES Los equipos que tiene la plaza fija (solo por este año) deberán cumplimentar con 3 puntos para poder disputar el proximo Torneo Regional Federal Amateur 2019, a saber: 1 - NOTA FIRMADA POR EL PRESIDENTE DEL CLUB RATIFICANDO LA PARTICIPACIÓN: La nota deberá ser enviada antes del 14/11 a las 12 hs.. Los equipos que no confirmen no disputarán el torneo. Y los que confirmen y despues renuncien serán sancionados con la prohibición de participar en torneos futuros. 2 - CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN PERSONERÍA JURIDICA:En este punto, y dependiendo la Provincia, se tomaría como valido la constancia de Inscripción en Trámite. 3 - LIBRE DEUDA CON CONSEJO FEDERAL: Los clubes intervenientes no deberán tener deuda exigible ante AFA-CONSEJO FEDERAL originada en los Torneos Federal A, B y C. Dicho pasivo deberá ser abonado, o al menos, conformardo mediante la suscripción de un plan de pagos en cuotas. Los clubes que tomarán parte provienen de: • 140 EQUIPOS DEL TORNEO FEDERAL B 2017 • 16 EQUIPOS ASCENDIDOS DEL TORNEO FEDERAL C 2018 • 16 EQUIPOS FINALISTAS DEL TORNEO FEDERAL C 2018 • 8 EQUIPOS DESCENDIDO DEL TORNEO FEDERAL A 2017/18 Los participantes (siempre y cuando cumplan con los 3 requisitos señalados anterioremente) se encuentran distribuidos de la siguiente manera: REGIÓN LITORAL NORTE 1 SOL DE AMERICA (Formosa) 2 PRIMERO DE MAYO (Formosa) 3 SPORTIVO PATRIA (Formosa) 4 LIBERTAD (Bº Eva Peron, Formosa) 5 ATL. LAGUNA BLANCA (Laguna Blanca, F) 6 ARGENTINO DEL NORTE (Clorinda, F) 7 BARTOLOMÉ MITRE (Posadas) 8 GUARANI A. FRANCO (Posadas) 9 DEP. COMERCIO (Santa Sylvina, CH) 10 JUVENTUD UNIDA (Charata, CH) 11 ALIANZA (Campo Largo, CH) 12 FALUCHO (Gral.J.San Martín, CH) 13 RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia) 14 ESTUDIANTES (Resistencia) 15 DEPORTIVO FONTANA (Resistencia) 16 ATL. VILLA ALVEAR (Resistencia) 17 DON ORIONE (Barranqueras) 18 DEFENSORES DE VILELAS (Pto Vilelas, Res.) 19 FERROVIARIO (Corrientes) 20 DEPORTIVO MANDIYU (Corrientes) 21 COMUNICACIONES (Mercedes) 22 DEP. MADARIAGA (Paso de los Libres) 23 HURACAN (Goya) 24 CENTRAL GOYA (Goya) B) PLAZAS DE LAS LIGAS Mediante el Despacho 12.413 de fecha 25 de Abril del 2018 y que lleva la firma de Pablo Toviggino, Presidente Ejecutivo del Consejo Federal se dispuso la creación del Reglamento del Torneo Anual Clasificatorio, el que será de aplicación obligatorio para las Ligas afiliadas al Consejo Federal. El mismo detalla los requisitos que deberan cumplir Ligas afiliadas al Consejo Federal y Federaciones y/o Uniones de Ligas para determinar deportivamente la plaza que el Consejo Federal le asigne a cada Liga para el “Torneo Regional Federal Amateur”. La organización y forma de disputa del “Torneo Anual Clasificatorio” corresponde a las Ligas afiliadas y será homologado por el Consejo Federal previa acreditación de que se encuentran cumplidas todas las obligaciones exigidas por el presente Reglamento. ASIGNACION DE PLAZAS: (1) plaza a la Liga que dispute la competencia con más de diez (10) clubes y menos de veinte (20), (2) plazas a las Ligas que dispute la competencia con veinte (20) o más clubes. (1) plaza para Federaciones. ACLARACIÓN: En este primer año no se tomará en cuenta el minimo exido de equipos (que estaba fijado en 10). POR LO TANTO LOS CLUBES DE LAS LIGAS, FEDERACIONES Y UNIONES DE LIGAS QUE NO HOMOLOGEN EL TORNEO ANUAL CLASIFICATORIO NO PODRÁN PARTICIPAR DEL PROXIMO TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2019. A continuación informamos el estado de los expedientes de las Ligas recibidos al 27/10 para la Homologación del Torneo Anual Clasificatorio en el Consejo Federal del Fútbol Argentino. Siendo remitida por notificación de la Homologación o no cada una de ellas. PLAZO MÁXIMO para CONCLUÍR con la HOMOLOGACIÓN: 14/11/2018 - 12:00 Hs. PROVINCIA DE FORMOSA Con carpeta completa - Homologaron: FORMOSA Liga Formoseña de Futbol Con carpeta incompleta CLORINDA Liga Clorindense de Futbol IBARRETA Liga de Futbol del Centro No jugarían el Torneo Regional 2019 EL COLORADO Liga de Futbol del Sur LAGUNA BLANCA Liga de Futbol de Laguna Blanca PIRANE Liga Piranense de Futbol C) FORMATO Y FIXTURE El torneo comenzaría el 27 de Enero 2019 y otorgaría cuatro (4) ascensos al Torneo Federal "A" 2019/20. Se disputaría con un formato regionalizado. Existe la posibilidad de que la Primera Fase se dispute en Zonas compuestas de 6 equipos aproximandamente cada una. Además, según trascendió, varios de los equipos descendidos del Federal A habrían pedido iniciar el torneo en una fase posterior al resto. En definitiva, la forma de disputa se dará a conocer a fines de Noviembre y/o principios de Diciembre una vez que se conozca el numero final de equipos participantes, luego del cierre definitivo del 14/11/2018 a las 12:00 horas. Fuente: ASCENSO DEL INTERIOR.