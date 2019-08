El fútbol PC de Ocho al Regional

El equipo de Fútbol 7 PC (Parálisis Cerebral) del Club 8 de Diciembre, viajará a la provincia de Salta, donde entre el lunes 12 y el jueves 14, competirá en el Torneo Nacional Región Norte, junto a equipos salteños y jujeños. La competencia es organizada por la Federación de Fútbol Argentino de Parálisis Cerebral (FFAPC). Oscar Zitterkoff y Gonzalo Bacik, entrenador y arquero, respectivamente del equipo "albirrojo" , estuvieron en la AM 990 de Formosa, donde fueron entrevistados por el periodista Alfredo Domínguez. En la oportunidad, Zitterkoff, agradeció a los directivos del Club 8 de Diciembre, Alicia Valdez y Johnny Romero, por brindar todas las condiciones para que el plantel pueda entrenar de la mejor manera, y competir en los torneos regionales. "En 8 de Diciembre, entrenamos los días sábados, allí contamos con todo lo necesario para una adecuada preparación, buena cancha, los elementos para un trabajo de alto nivel, y el acompañamiento de la dirigencia. Somos el único equipo del NEA que compite en el Regional Norte, y el objetivo es hacer un buen papel para luego en el cierre de la temporada poder medir a los mejores de la región Sur por el título de campeón", sostuvo Zitterkoff, un reconocido profesor de educación física, y recordado futbolista local. Gonzalo Bacik, por su parte no ocultó su satisfacción por formar parte del proyecto del Club 8 de Diciembre, y se mostró confiado en el crecimiento del fútbol 7 PC en la provincia. El arquero, también dijo a la AM 990, que tras competir en el Regional del Norte en Salta, inmediatamente se sumará a la selección nacional, conocida como "Los Tigres" para viajar a Lima (Perú), y competir en los VI Juegos Para panamericanos, clasificatorio para el Súper 8 a jugarse en Roma (Italia).