Las Sub 15 juegan en la LFF

La Liga Formoseña de Fútbol será la sede este fin de semana del triangular de Selecciones categoría Sub 15, zona B, partidos a jugarse en el estadio Don Antonio Romero entre el viernes 30 del corriente y el domingo 1° de setiembre. Los participantes, Formosa, Pirané e Ibarreta. El presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, ingeniero Jorge Jofré, invita a las familias a concurrir para alentar a nuestros futbolistas juveniles que demostrarán todo su talento, siendo el acceso totalmente libre y gratuito.

VIERNE 30/08 19:00 Presentación de delegaciones 19:30 Pirané vs Ibarreta SÄBADO 31/08 8:30 Formosa vs perdedor 1er partido 18:00 horas ganador 1er partido vs ganador 2do partido DOMINGO 01/10 10:00 horas final ganador zona “A” sede Clorinda) vs ganador zona “B” sede Formosa