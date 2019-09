El seleccionado Sub 15 de la LFF al Regional

El seleccionado formoseño Sub 15 se consagró campeón del Provincial tras vencer 1 a 0 a Clorinda en el estadio Don Antonio Romero anotando el único gol de la jornada matutina Facundo González Cabrera a los 3 minutos del complemento. Ahora se viene el Regional a jugarse la próxima semana en Resistencia, Chaco. Para llegar hasta acá, Formosa goleó 3 a 0 a Pirané y 1 a 0 a Ibarreta; en tanto que Clorinda había goleado a Laguna Blanca 3 a 0 como local. El seleccionado de Formosa será el representante provincial en el Regional a jugarse próximamente en Chaco y en donde estarán los representantes de la provincia local, sumado a Corrientes y Misiones. El presidente de la LFF, ingneiero Jorge Jofré, asistió al encuentro y formó parte de la entrega de premios a los campeones. Formosa (1): Alexis Vallejos, Rodrigo Grael, Mauricio Rivarola, Exequiel Almirón, Mirco Aguilar, Bruno Núñez, Ángel Santander, Facundo Cabrera, Gonzalo Aguirre, Raúl Santander. DT: José Gómez. Sup.: Ángel Samudio, Matías Núñez, Lucas Méndez, Luciano Benítez, Santiago Ferreira, Maximiliano López, Gastón López. Clorinda (0): Leandro Medina, Mario Martínez, Enzo Cantero, Vicente Quintana, Axel Estigarribia, Sebastián Pedrozo, Arturo Fridenchano, Jesús Cáceres, Iván Ortíz, Franco Olmedo, Francisco Felitas. Sup.: Matías García, Néstor Insfrán, Gastón Aquino, Camilo Acosta, Fernando Cabrera, Mariano Martínez, Mauro Gamarra. Gol: ST: 3 min. Facundo González Cabrera (Fsa) Estadio: Don Antonio Romero