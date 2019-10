Experiencia inolvidable

La selección Sub 17 de Paraguay goleó al Combinado Juvenil Formoseño por 7-0, y se adjudicó la Copa Confraternidad Etnias 2019, en el cotejo internacional amistoso que se cumplió en la noche del jueves en el estadio Don Antonio Romero de la Liga Formoseña de Fútbol. Se registró una buena asistencia de espectadores, y el cruce fue dirigido por el árbitro Eduardo Bordón. Los goles del seleccionado guaraní que es dirigido por el ex Argentinos Juniors, Gustavo Morinigo, fueron conseguidos por: Fernando Presentado (2), Diego Duarte (2), Wilder Viera (2) y Diego Acosta. Fue el último amistoso de Paraguay antes del viaje a Brasil, donde el 28 de octubre debutará frente a México, por la Zona F del Mundial Sub 17. En el combinado local sobresalieron el mediocampista Gonzalo Moreira y el defensor Frank Torres. Formosa a pesar de los escasos días de preparación fue un rival decoroso que mostró cosas interesantes ante un calificado adversario. Tras el final del juego, los organizadores entregaron la Copa Confraternidad Etnias al capitán de Paraguay, el volante de Cerro Porteño, Wilder Viera. Adán Cano por la LFF y Alberto Sbardella por el Grupo Empresarial Etnias, fueron los encargados de la ceremonia final. Antes del compromiso, en la conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado del Hotel Internacional de Turismo, directivos de la LFF, el Grupo Empresarial Etnias, la Asociación Paraguaya de Fútbol, además de los técnicos y capitanes de los dos equipos, coincidieron en señalar la importancia de promover este tipo de encuentros de confraternidad. Cano, Sbardella y el manager de Paraguay, el ex Boca Juniors, Roberto Acuña, se comprometieron a afianzar los vínculos de amistad y cooperación existentes entre la LFF y la APF.