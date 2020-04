Torneo virtual del fútbl formoseño

Mientras esperamos a que regrese el fútbol te proponemos jugar este torneo a eliminación directa entre los equipos de la LFF A y la LFF B. Votá al club de tus amores…votá al club de tu barrio…Vías de votación: Historia de Instagram de Formosa Deportiva. Cada día de acuerdo al cronograma de juego se subirán cada uno de los cruces que ya los podes ir conociendomas abajo y preprándote para votar… SISTEMA DE JUEGO 1° Ronda (20 LFF A y 20 LFF B) Los cruces fueron diagramados de acuerdo a la clasificación final 2019 en cada categoría. 1° vs. 20° 2° vs. 19°, etc. 2° Ronda (10 LFF A Y 10 LFF B) Equipos ganadores de la misma categoría con los cruces determinados como indica el cuadro de Play Off previo 3° Ronda (6 LFF A y 6 LFF B) Se mezclan los clubes ganadores de la LFF A y LFF B y se enfrentan de acuerdo a clasificación final 2019 en la LFF teniendo prioridad los clubes de la LFF A. Además se clasifican 2 clubes (1 de la LFF A y 1 de la LFF B) que perdieron en la ronda anterior pero fueron los que más votos sumaron. 4° Ronda (6 clubes) Se enfrentan ganadores ronda anterior 5° Ronda (3 clubes) El club que mas votos sumó en la ronda anterior se clasifica a la Final directamente Los dos clubes restantes se enfrentan entre sí para clasificar a la final 6° Ronda (2 clubes) Final CRONOGRAMA viernes 24/04 LFF B (1°R) sábado 25/04 LFF A (1°R) domingo 26/04 (2°R) lunes 27/04 (3°R) martes 28/04 (4°R) miércoles 29/04 (5°R) jueves 30/04 (6°R)