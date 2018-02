Centauros por rutas brasileras

Una experiencia impagable protagonizaron tres intrépidos integrantes del Moto Club Centauros. Esta vez, Gustavo Rufanach, Elpidio González y Angel Almenara, participaron del 17º Moto Natureza, que tuvo lugar en la localidad de Getulio Vargas, en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil. La fantástica mayor cita de motociclistas del alto Uruguay, tuvo su epicentro en la plaza municipal de Getulio Vargas, en el sur del Brasil. Los formoseños disfrutaron de las múltiples atenciones brindadas por la dirigencia y los integrantes del Moto grupo Andante do Abaúna, responsables de la organización del encuentro internacional, donde por tres días vivieron jornadas de camaradería y amistad, moto aventureros de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Rufanach y sus acompañantes tuvieron la posibilidad de entablar nuevas relaciones, afianzar lazos ya existentes y fundamentalmente difundir las bondades turísticas de Formosa. El diario local de Getulio Vargas, el Journal Tribuna Getuliense, hizo mención a los formoseños, y a la invitación que ellos realizaron para visitar Formosa, en distintas épocas del año. No fueron pocos los brasileños que ya confirmaron que vendrán a Formosa, para participar de eventos como la Vuelta Formosa en motos, y la próxima edición de la Fiesta Provincial del Pomelo en Laguna Blanca, y la Fiesta Nacional de la Corvina en Herradura. La misión ha sido cumplida, una vez más los moto aventureros formoseños cumplieron con la tarea de mostrar ante los ojos de extraños las bellezas de Formosa, como ya lo han hecho en todo el país, Paraguay, Chile y Uruguay. Para las anécdotas y las noches de asado y buen vino, quedan las vivencias del cruce en balsa desde San Javier (Argentina) a su hermana ciudad brasileña de San Xavier, como también la recorrida por distintos puntos de Rio Grande Do Sul, cuya capital es la pujante Porto Alegre. De regreso a la provincia, Rufanach, y sus amigos ya comienzan a pensar en el próximo desafío.